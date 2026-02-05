Independiente: Kevin Lomónaco es seguido por Atlético Mineiro y Panathinaikos

El último subcampeón de la Copa Sudamericana buscará avanzar por una de las figuras del “Rojo”, aunque desde Avellaneda planean exigir un porcentaje mayor en la negociación.

Si bien hace un mes hubo un sondeo informal, lo cierto es que la oferta del equipo de Belo Horizonte llegaría en las próximas horas y sería por el 50% del pase del futbolista, cuando Independiente tasó el 70% de su ficha en 10 millones de dólares.

Este contrarreloj en las negociaciones le otorga una ventaja al club brasileño, ya que el mercado en Brasil cerrará recién el 3 de marzo, lo que le brinda mayor margen para negociar con Independiente.

Otra oferta en el horizonte

En este escenario, Panathinaikos de Grecia también aceleró por Lomónaco luego de concretar la incorporación de Santino Andino, ex Godoy Cruz, y se prepara para presentar una propuesta formal a Independiente en las próximas horas. El club ateniense busca reforzar su última línea antes del cierre del mercado europeo y considera al defensor del Rojo como una alternativa prioritaria.

Kevin Lomónaco Atlético Mineiro y Panathinaikos aceleran gestiones por Lomónaco, una de las piezas clave del equipo dirigido por Gustavo Quinteros.

Con esa operación avanzada, el equipo griego redobló su interés en el fútbol argentino y pretende cerrar la negociación en un contexto de contrarreloj, ya que restan pocos días para el final del período de transferencias en ese país. En Avellaneda aguardan la oferta concreta para evaluar condiciones, mientras otros clubes europeos siguen de cerca la situación del zaguero.

La eventual salida de Lomónaco significaría un fuerte cimbronazo para el entrenador Gustavo Quinteros, que aún no pudo sumar de a tres en este inicio del Torneo Apertura y podría perder a una de sus principales figuras en un contexto económico adverso que dificultaría la búsqueda de un reemplazante.