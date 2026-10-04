Franco Colapinto remontó ocho puestos en Bahréin, pero se quedó con gusto a poco: "Fue una tarde muy difícil"

Uno de los momentos determinantes estuvo relacionado con la estrategia elegida frente a las condiciones de la pista. La decisión no dio el resultado esperado y terminó limitando sus chances de avanzar todavía más. “Fue una decisión incorrecta. La pista no se secó más”, sostuvo.

Con la competencia ya terminada, el corredor de Alpine decidió mirar hacia adelante y puso el foco en la próxima cita del calendario. “Hay que laburar para el futuro y enfocarse en Singapur”, afirmó, con la intención de dejar atrás una jornada complicada.

Colapinto terminó 13° en el GP de Malasia.

Desde la escudería francesa también hicieron un balance negativo de la jornada y resumieron lo ocurrido en una publicación en redes sociales. “ Una tarde complicada en Malasia”, escribió el equipo junto a una imagen con las posiciones finales de sus dos pilotos.

Alpine no consiguió sumar puntos en una competencia atravesada por la lluvia y las dificultades para interpretar la evolución del asfalto. Ahora, el equipo y el argentino tendrán que trabajar de cara a la próxima fecha.