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Franco Colapinto remontó ocho puestos en Bahréin, pero se quedó con gusto a poco: "Fue una tarde muy difícil"

El argentino terminó 13º y consideró que una decisión estratégica de Alpine bajo la lluvia le impidió pelear por un resultado todavía mejor. “Hay que laburar para el futuro y enfocarse en Singapur", afirmó de cara a la próxima competencia de la F1.

Franco Colapinto finalizó 13° en el Gran Premio de Bahréin, luego de una carrera condicionada por la lluvia y el estado cambiante del asfalto en el circuito de Sepang, Malasia. El argentino había partido desde el 21° lugar y logró avanzar ocho posiciones.

El piloto de Alpine mostró un ritmo competitivo durante buena parte de la jornada y quedó con la sensación de que podía haber obtenido un resultado más favorable. Sin embargo, una largada complicada le impidió aprovechar todo su potencial.

Nos quedamos patinando en la largada. Tuvimos buen ritmo, pasé a varios autos y tenía mucho mejor ritmo, pero es una pena que nos haya costado”, explicó el argentino una vez finalizada la competencia.

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Más allá de las posiciones que pudo recuperar, el representante nacional admitió que prefirió no tomar demasiados riesgos en un contexto complejo.Hoy no tomé tantos riesgos. Fue una tarde muy difícil, reconoció.

Uno de los momentos determinantes estuvo relacionado con la estrategia elegida frente a las condiciones de la pista. La decisión no dio el resultado esperado y terminó limitando sus chances de avanzar todavía más. “Fue una decisión incorrecta. La pista no se secó más”, sostuvo.

Con la competencia ya terminada, el corredor de Alpine decidió mirar hacia adelante y puso el foco en la próxima cita del calendario.Hay que laburar para el futuro y enfocarse en Singapur, afirmó, con la intención de dejar atrás una jornada complicada.

Colapinto terminó 13° en el GP de Malasia.

Colapinto terminó 13° en el GP de Malasia.

Desde la escudería francesa también hicieron un balance negativo de la jornada y resumieron lo ocurrido en una publicación en redes sociales. Una tarde complicada en Malasia”, escribió el equipo junto a una imagen con las posiciones finales de sus dos pilotos.

Alpine no consiguió sumar puntos en una competencia atravesada por la lluvia y las dificultades para interpretar la evolución del asfalto. Ahora, el equipo y el argentino tendrán que trabajar de cara a la próxima fecha.

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