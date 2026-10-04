Los jóvenes de la Selección Argentina que aprovecharon su oportunidad: debuts y estrenos goleadores ante Burkina Faso

¡DEBUT GOLEADOR PARA MASTANTUONO EN ARGENTINA!El oriundo de Azul se anotó en la goleada ante Burkina Faso en el Monumental con el 6-0 para la Albiceleste tras una gran jugada de la Scaloneta. https://t.co/unhCcDNRPU — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

Otro que dejó una señal fuerte fue Leonel Flores, que llegó al Monumental con apenas unas horas de descanso y volvió a exhibir su repertorio de gambetas. La noche anterior había ingresado para Boca y marcado dos golazos bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena. Su particular seguidilla de partidos llamó la atención. “Tengo 19 años, no es la gran cosa. Tengo energía para jugar otro partido si se puede. Aparte me gusta, prefiero estar así en vez de parar tanto tiempo. Obviamente es loco, jugué ayer y hoy”, sostuvo.

Todavía sin convertir para la Selección, el extremo compensó esa cuenta pendiente con un repertorio de recursos en el uno contra uno: puede escapar por afuera, cambiar de dirección o atacar directamente al defensor. Scaloni siguió de cerca sus intervenciones y celebró especialmente el pase filtrado hacia Medina que terminó en el sexto gol, convertido por Mastantuono.

También hubo buenas noticias en el lateral derecho. Agustín Giay aportó profundidad, intensidad y presencia ofensiva, además de recibir la infracción que derivó en el penal del 1-0. Con el rival replegado, tuvo libertad para pasar al ataque y llegar varias veces hasta el fondo. Por momentos cometió errores propios de su juventud, pero su despliegue fue una respuesta interesante para una posición que todavía genera interrogantes.

La lista de nombres nuevos se completó con Matías Soulé, Santiago Castro, Román Vega y Tomás Palacios, quienes también dejaron aspectos para rescatar. El futbolista de Roma mostró gambeta y capacidad para asociarse, aunque le faltó animarse más frente al arco. Su compañero en la Loba, en cambio, avisó con un remate que terminó en el travesaño. El defensor de Estudiantes tuvo una noche tranquila, pero exhibió salida limpia y orden táctico. Para Scaloni, el mensaje fue claro: hay jóvenes que ya están preparados para competir por un lugar.