Franco Colapinto sacó adelante un viernes caótico en el GP de Canadá

La situación obligó al piloto argentino a afrontar la clasificación para la carrera sprint prácticamente a ciegas. Sin referencias propias y sin haber probado distintas configuraciones, Colapinto debió recurrir a una solución poco habitual: observar las cámaras on board de su compañero Pierre Gasly para intentar entender el comportamiento del A526 y sacar conclusiones sobre el estado del circuito.

El equipo de Enstone reemplazó la batería averiada, una modificación que no generó penalizaciones debido a que se trató apenas de la segunda unidad utilizada en la temporada.

Sin embargo, el problema inicial había generado una enorme desventaja. El argentino llegaba a la clasificación con un auto prácticamente desconocido y con una configuración aerodinámica inédita en pista: un nuevo alerón trasero que hasta el momento solo había sido probado en simulador.

Franco

Más problemas para el Alpine

Las dificultades se trasladaron también a la Q1. Colapinto necesitó algunas vueltas para encontrar ritmo y confianza, algo lógico considerando el escaso tiempo de trabajo previo. Sin embargo, la fortuna también jugó a su favor en un momento determinante. El accidente de Fernando Alonso contra el muro provocó una bandera roja y una interrupción de 18 minutos cuando restaban apenas 1 minuto y 46 segundos para el cierre de la sesión.

Antes de esa neutralización, el argentino había conseguido registrar un tiempo de 1m15s484 que lo ubicó décimo y le permitió avanzar con tranquilidad a la SQ2. Del otro lado del box, Gasly volvía a sufrir.

El francés nunca encontró comodidad con el A526, una situación similar a la que había atravesado en Miami, y quedó eliminado sin siquiera poder iniciar una vuelta rápida tras la reanudación de la actividad. Así, Colapinto volvió a imponerse internamente y superó a su compañero por tercera clasificación consecutiva entre sprint y carrera principal.

En la segunda fase de la qualy, el panorama ya era más exigente. El Alpine mostró sus limitaciones frente al avance de otros equipos y el ingreso a la SQ3 quedó fuera de alcance. En su último intento, Colapinto registró un tiempo de 1m14s702 que lo dejó en la decimotercera posición, a apenas 155 milésimas de Carlos Sainz, quien logró ingresar décimo y quedarse con el último boleto a la instancia decisiva.

Más allá de la pequeña diferencia cronológica, el problema estuvo en la cantidad de rivales que se interpusieron entre el argentino y el top diez. Colapinto completó apenas cuatro vueltas lanzadas en toda la jornada y 14 giros totales, incluyendo salidas de boxes y vueltas de enfriamiento. Muy poco para un fin de semana de Fórmula 1.

Balance positivo

La lectura final, sin embargo, deja sensaciones positivas para el argentino. Después de un inicio extremadamente adverso, logró construir una clasificación sólida y rescatar un viernes que parecía perdido. Aunque también dejó en evidencia otro aspecto: Alpine perdió terreno respecto de Miami y ya no aparece como el mejor equipo del segundo pelotón.

Williams mostró un progreso importante respecto del inicio del campeonato y otros rivales, como Racing Bulls y Audi, también dieron un paso adelante. La lucha por ser el mejor del resto promete cambios permanentes durante la temporada y Montreal presentó un nuevo escenario.