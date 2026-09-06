El comunicado de Vélez contra Boca, la respuesta de Riquelme y la furia de Guillermo: cómo sigue el reclamo del Fortín

Quien decidió evitar el tema fue el técnico Guillermo Barros Schelotto. Apenas le consultaron en conferencia de prensa, reaccionó furiosamente contra un periodista: “¿Vos viste cómo jugó Vélez el primer tiempo? ¿Y me estás preguntando esto? ¿Qué equipo juega como jugó Vélez el primer tiempo? ¿Qué me importa cómo se dio el comunicado? No tengo nada para decir del partido del miércoles”.

“NO TENGO NADA QUE DECIR DEL PARTIDO DEL MIÉRCOLES” Guillermo Barros Schelotto explotó tras la pregunta sobre el reclamo de Vélez por el partido de #CopaArgentina ante Boca… ¡No quería saber nada! pic.twitter.com/YkPWq6nqTH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026

Al margen del enojo del Mellizo, en el Fortín esperan que se expida el Tribunal de Disciplina y que puedan jugar los cuartos ante Racing. Entre titulares y suplentes, el Vasco tuvo a disposición a Álvaro Montero (Colombia), Leandro Lozano (Uruguay), Sebastián Villa (Colombia), Enner Valencia (Ecuador), Carlos Palacios (Chile) y Ángel Romero (Paraguay). La reglamentación de AFA permite seis extranjeros en cada plantel, siempre y cuando dos de ellos lleguen a al menos 10 presencias con sus selecciones.

El comunicado de Vélez ante el Tribunal de Disciplina de AFA

"El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina.

La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA.

No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento.

Por ese motivo, Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina. Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta.

Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa".