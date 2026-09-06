El comunicado de Vélez contra Boca, la respuesta de Riquelme y la furia de Guillermo: cómo sigue el reclamo del Fortín

El Fortín elevó un reclamo ante la AFA por la regla que permite sólo cinco jugadores del exterior en la planilla oficial. Mientras que Román le restó importancia, Barros Schelotto no quiso dar testimonio.
Boca y Vélez ya jugaron sus respectivos partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura. Pero ambos clubes siguen con la atención puesta en los octavos de final de la Copa Argentina. Es que, dos días después de la clasificación del Xeneize por penales, el Fortín elevó un reclamo ante AFA y pidió la impugnación del partido. ¿El motivo? Seis extranjeros firmaron la planilla azul y oro y la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla.
La respuesta de Juan Román Riquelme, el presidente de Boca, no tardó en llegar, pero le restó importancia al asunto. "No vi el comunicado, sé que algo pusieron", contestó sin dar vueltas. Pero se enfocó en el juego adentro de la cancha: "Boca el miércoles ganó merecidamente, fue superior a su rival. Creo que estamos viviendo un momento de mucho nervio. Cada partido que se juega se termina con mucho nervio. Los árbitros y el VAR están siendo bastante golpeados en cada partido. Me parece que estamos en ese camino. No está fácil para nadie", aseguró el presidente en ESPN. Y dejó en claro: "Los partidos se ganan dentro de la cancha, es así. Es deporte, se gana jugando a la pelota".
Más allá de haberse centrado en lo estrictamente futbolístico y no en el papelerío, Román admitió que “seguramente los abogados mirarán eso”. Aunque en La Ribera no saldrán a aclarar la situación con otro comunicado, la dirigencia y el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena están tranquilos y sostienen que no sacaron ventaja deportiva. Al no haber usado a los seis extranjeros en el campo, el perjuicio por su error no debería afectar el resultado ni la clasificación.
De todos modos, los dichos de Riquelme llegaron rápido a Liniers y, luego del triunfo 1-0 sobre Estudiantes en el Estadio José Amalfitani, fue Emanuel Mammana quien salió a hablar públicamente: “Obviamente que los partidos se juegan adentro de la cancha, es lo que hacemos nosotros. Pero si hay una regla, hay que chequearlo y hacerlo cumplir”.
Quien decidió evitar el tema fue el técnico Guillermo Barros Schelotto. Apenas le consultaron en conferencia de prensa, reaccionó furiosamente contra un periodista: “¿Vos viste cómo jugó Vélez el primer tiempo? ¿Y me estás preguntando esto? ¿Qué equipo juega como jugó Vélez el primer tiempo? ¿Qué me importa cómo se dio el comunicado? No tengo nada para decir del partido del miércoles”.
Al margen del enojo del Mellizo, en el Fortín esperan que se expida el Tribunal de Disciplina y que puedan jugar los cuartos ante Racing. Entre titulares y suplentes, el Vasco tuvo a disposición a Álvaro Montero (Colombia), Leandro Lozano (Uruguay), Sebastián Villa (Colombia), Enner Valencia (Ecuador), Carlos Palacios (Chile) y Ángel Romero (Paraguay). La reglamentación de AFA permite seis extranjeros en cada plantel, siempre y cuando dos de ellos lleguen a al menos 10 presencias con sus selecciones.
"El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina.
La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA.
No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento.
Por ese motivo, Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina. Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta.
Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa".
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