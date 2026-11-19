El piloto argentino fue uno de los pocos que se animó a conducir en el circuito callejero bajo la intensa lluvia de la ciudad estadounidense.
La primera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas tuvo muy poca actividad en pista y Franco Colapinto apenas pudo completar una vuelta con su Alpine. La lluvia y las bajas temperaturas complicaron las condiciones del circuito callejero estadounidense y condicionaron el trabajo de los equipos en el inicio de la 21ª fecha de la Fórmula 1.
El asfalto mojado y el frío extremo provocaron dificultades para mantener los neumáticos en la temperatura adecuada. La falta de adherencia convirtió al trazado en una superficie especialmente peligrosa, por lo que la mayoría de los pilotos optó por permanecer en los boxes y evitar riesgos innecesarios.
La sesión terminó sin que ningún piloto registrara un tiempo oficial. El propio Franco Colapinto, Sergio Pérez, Ryo Hirakawa y Rafael Câmara fueron algunos de los que salieron a pista, aunque tampoco consiguieron completar una vuelta cronometrada. Otros competidores ni siquiera abandonaron sus garajes.
El entrenamiento también contó con tres pilotos suplentes: Dino Beganovic ocupó el lugar de Lewis Hamilton en Ferrari, Jak Crawford reemplazó a Fernando Alonso en Aston Martin y Ryo Hirakawa condujo el Haas de Oliver Bearman.
Colapinto tendrá una nueva oportunidad de trabajar sobre su Alpine en la segunda práctica libre, prevista para la 1 de la madrugada del viernes (hora argentina). Después de terminar 13° en Brasil, el argentino buscará aprovechar el resto del fin de semana para encontrar ritmo y llegar en mejores condiciones a la clasificación y a la carrera del domingo
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