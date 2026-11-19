Colapinto tendrá una nueva oportunidad de trabajar sobre su Alpine en la segunda práctica libre, prevista para la 1 de la madrugada del viernes (hora argentina). Después de terminar 13° en Brasil, el argentino buscará aprovechar el resto del fin de semana para encontrar ritmo y llegar en mejores condiciones a la clasificación y a la carrera del domingo

¡CUIDADO, FRANCO! Colapinto pudo controlar el auto en la pista mojada de Las Vegas. #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/V6dZAUDbF2 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026