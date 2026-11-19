Los goles que le dieron el título a Independiente

En el encuentro ante Belgrano, Santino Viollaz y Nahuel Junco fueron los encargados de marcar los tantos que sellaron el triunfo por 2-0. Junco, además, es el goleador del Torneo Proyección de Reserva.

La campaña del conjunto de Avellaneda tuvo números destacados. Además de quedarse con la Tabla Anual, terminó como líder de su zona y consiguió la clasificación a los playoffs con cuatro puntos de ventaja sobre Lanús, su inmediato perseguidor.

Otro dato que sobresalió fue su rendimiento como local: durante todo el año, Independiente solamente perdió en su cancha en una oportunidad, frente a Racing, en el clásico correspondiente al Torneo Apertura.

Con esta conquista, el Rojo volvió a festejar un título de Reserva después de sus anteriores consagraciones en la temporada 1989/90, con Salvador Capitano como entrenador, y en 2023, cuando venció a Boca en la final bajo la conducción de Pedro Monzón.

Vélez perdió y Rosario Central no pudo meterse entre los cuatro

Del otro lado de la definición, Vélez llegó a la última jornada con una ventaja en sus posibilidades: le alcanzaba con empatar para asegurarse el campeonato. Sin embargo, cayó 1-0 ante Rosario Central y terminó cediendo el primer puesto.

El único gol del Canalla llegó después de una mala reacción del arquero del Fortín, en un partido en el que el conjunto rosarino también necesitaba ganar para meterse entre los cuatro primeros de su zona.

Finalmente, pese a conseguir los tres puntos, Rosario Central quedó afuera de los puestos de clasificación por diferencia de gol, superado por Gimnasia de Mendoza.

La consagración de Independiente también modificó el historial de campeones de las categorías formativas. Si se contabilizan los títulos de Reserva junto con los de Tercera División, Boca lidera el listado con 26 conquistas, seguido por Racing, con 21, y San Lorenzo, con 19.

River aparece cuarto con 16 títulos e Independiente ocupa el quinto lugar, ahora con 15 consagraciones. Más atrás se ubican Newell's (11), Rosario Central (10), Estudiantes (8) y Vélez (7).