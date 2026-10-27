Colapinto quiere dejar atrás los abandonos en el GP de México: días y horarios

El francés reconoció que el equipo está prácticamente en el límite presupuestario y que no tiene nuevas evoluciones en preparación. “Creo que estamos prácticamente en el límite de nuestro techo presupuestario. Desde el punto de vista estratégico, no tenemos nada en preparación. Este es el auto que tendremos hasta el final del año”, afirmó en declaraciones recogidas por Motorsport.com.

La decisión implica que Colapinto y Gasly afrontarán el tramo final del campeonato con el paquete técnico actual. Por eso, la puesta a punto, la estrategia y la capacidad de aprovechar las circunstancias de cada carrera tendrán un papel central para intentar mejorar los resultados.

La situación también complica la pelea de Alpine por el quinto puesto del Campeonato de Constructores. Después de la fecha de Austin, Racing Bulls amplió su ventaja a 33 puntos sobre la escudería francesa, que necesitará capitalizar las oportunidades que se presenten en las últimas competencias.

La respuesta de Colapinto a Jeremy Clarkson

En medio de la preparación para el Gran Premio de México, Colapinto también quedó en el centro de la conversación por sus declaraciones sobre Jeremy Clarkson, el reconocido presentador británico que protagonizó una polémica durante el fin de semana de la Fórmula 1 en Austin.

Clarkson, invitado por Alpine al Circuito de las Américas, cuestionó al argentino durante una transmisión de Sky Sports y vinculó su sanción en la parrilla con su nacionalidad. “Por ser argentino”, expresó el británico al referirse a la penalización, y agregó que él mismo le impondría una por ese motivo.

Tras la repercusión de sus palabras, el piloto de Pilar respondió y buscó separar a la escudería de los comentarios del presentador. “Por supuesto, no tiene nada que ver con el equipo. Dio una entrevista por su cuenta, no es algo relacionado con el equipo”, aclaró Colapinto en diálogo con MotorSport Latinoamérica.

El piloto argentino respondió a los comentarios de Jeremy Clarkson y aclaró que las declaraciones del presentador británico no estuvieron vinculadas con Alpine.

El argentino también intentó bajar el tono de la controversia. “Creo que siempre ha sido un poco de hacer bromas. No lo conozco realmente, pero eso me dijeron”, sostuvo.

Sin embargo, dejó en claro que la situación no le resultó indiferente y planteó la necesidad de concentrarse en el trabajo dentro de la categoría. “Yo intento mejorar la situación, por supuesto, pero hace falta la ayuda de mucha gente, no solo la mía. Veremos cómo termina todo, pero sí, no es lo mejor”, señaló.

La polémica motivó además un comunicado de Alpine, que se despegó de los dichos de su invitado y ratificó su respaldo al argentino. La escudería remarcó que esas opiniones personales no representan sus valores de respeto y amabilidad y concluyó con un mensaje contundente: “Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo”.

Ahora, Colapinto buscará dejar atrás tanto la controversia como el resultado adverso de Austin para concentrarse en la pista. El Gran Premio de México será una nueva oportunidad para intentar volver a los puntos con un Alpine que ya no tendrá mejoras técnicas previstas para el cierre de la temporada.

Los horarios del GP de México de la Fórmula 1

La actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez comenzará el viernes 30 de octubre con las dos primeras prácticas libres. El sábado se disputarán el último entrenamiento y la clasificación, mientras que la carrera principal será el domingo, a 71 vueltas.

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: 15.30.

Práctica libre 2: 19.

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14.30.

Clasificación: 18.

Domingo 1 de noviembre

Carrera: 17.

TV: Fox Sports y Disney+ en Argentina.