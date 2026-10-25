Colapinto abandonó el GP de Estados Unidos, que quedó en manos de Kimi Antonelli

En contraste con el abandono de Colapinto, Antonelli tuvo una actuación dominante y controló la competencia en Austin para sumar una victoria clave en la pelea por el campeonato. Leclerc terminó segundo con Ferrari, mientras que Verstappen completó el podio con Red Bull. La definición del título quedó postergada para México, ya que los resultados de los principales perseguidores del italiano impidieron que pudiera asegurar la corona en Estados Unidos.

La siguiente fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de México, que se disputará el próximo fin de semana, donde Antonelli podrá consagrarse como el campeón más joven de la historia de la competición. Para Colapinto, en tanto, el objetivo será dejar atrás un fin de semana adverso y recuperar competitividad junto a Alpine en la siguiente cita del calendario.

Las posiciones finales del GP de Estados Unidos

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Isack Hadjar (Red Bull)

7. Oscar Piastri (McLaren)

8. George Russell (Mercedes)

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Nico Hulkenberg (Audi)

12. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

13. Gabriel Bortoleto (Audi)

14. Esteban Ocon (Haas)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Fernando Alonso (Aston Martin)

17. Alexander Albon (Williams)

18. Carlos Sainz (Williams)

19. Sergio Perez (Cadillac)

Valtteri Bottas (Cadillac) - Abandonó

Franco Colapinto (Alpine) - Abandonó

Oliver Bearman (Haas) - Abandonó