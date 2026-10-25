Colapinto abandonó el GP de Estados Unidos, que quedó en manos de Kimi Antonelli

El argentino debió retirar su Alpine por los daños sufridos tras un toque con Arvid Lindblad, mientras el joven piloto de Mercedes dominó en Austin, sumó una nueva victoria y quedó a un paso de conquistar el título mundial.
Franco Colapinto abandonó el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 tras sufrir daños en su Alpine por un incidente con Arvid Lindblad (Racing Bulls), en una carrera que tuvo como gran ganador a Kimi Antonelli (Mercedes). El argentino debió ingresar a boxes por indicación de su equipo cuando los problemas en el monoplaza le impidieron continuar, luego de una jornada complicada desde la largada en el Circuito de las Américas. El italiano, por su parte, consiguió una victoria contundente y quedó muy cerca de consagrarse campeón del mundo, con Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) como escoltas en el podio.
La carrera de Colapinto estuvo condicionada desde el inicio por una penalización que lo obligó a largar desde el 21º puesto, tras superar el límite permitido de componentes electrónicos. Con neumáticos duros para intentar extender su primera parada, el piloto de Pilar buscó avanzar en el clasificador, aunque también sufrió inconvenientes en los primeros giros y perdió tiempo en la lucha con sus rivales. Entre ellos estuvo Carlos Sainz, a quien intentó superar en varias oportunidades sin éxito, debido a la capacidad del Williams para recuperar la posición a la salida de la primera curva.
El momento decisivo llegó durante la segunda mitad de la competencia, cuando Lindblad se acercó con neumáticos nuevos y ambos protagonizaron un roce en la primera curva. El Alpine de Colapinto hizo un trompo y sufrió daños importantes, en un incidente que comprometió definitivamente su rendimiento. Aunque el argentino siguió en pista durante varias vueltas, su ingeniero le indicó que regresara a boxes para abandonar, ante la imposibilidad de continuar en condiciones competitivas.
La comunicación por radio reflejó la preocupación del argentino tras el contacto con el piloto de Racing Bulls. “Sí, dobló hacia mí y hacia Pierre”, explicó Colapinto, en referencia también a su compañero Pierre Gasly, mientras el equipo le confirmaba que había detectado daños en el auto. Después de consultar qué debía hacer, recibió la indicación de continuar en pista, aunque finalmente Alpine decidió retirar el monoplaza. “Una carrera dura y difícil. Muchos daños al final. Me toqué con Arvid (Lindblad) y se dañó mucho el auto. Fue un fin de semana duro, con la penalización se iba a hacer más complicado. Triste por la carrera de hoy”, expresó el argentino en diálogo con ESPN.
En contraste con el abandono de Colapinto, Antonelli tuvo una actuación dominante y controló la competencia en Austin para sumar una victoria clave en la pelea por el campeonato. Leclerc terminó segundo con Ferrari, mientras que Verstappen completó el podio con Red Bull. La definición del título quedó postergada para México, ya que los resultados de los principales perseguidores del italiano impidieron que pudiera asegurar la corona en Estados Unidos.
La siguiente fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de México, que se disputará el próximo fin de semana, donde Antonelli podrá consagrarse como el campeón más joven de la historia de la competición. Para Colapinto, en tanto, el objetivo será dejar atrás un fin de semana adverso y recuperar competitividad junto a Alpine en la siguiente cita del calendario.
1. Kimi Antonelli (Mercedes)
2. Charles Leclerc (Ferrari)
3. Max Verstappen (Red Bull)
4. Lewis Hamilton (Ferrari)
5. Lando Norris (McLaren)
6. Isack Hadjar (Red Bull)
7. Oscar Piastri (McLaren)
8. George Russell (Mercedes)
9. Liam Lawson (Racing Bulls)
10. Pierre Gasly (Alpine)
11. Nico Hulkenberg (Audi)
12. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
13. Gabriel Bortoleto (Audi)
14. Esteban Ocon (Haas)
15. Lance Stroll (Aston Martin)
16. Fernando Alonso (Aston Martin)
17. Alexander Albon (Williams)
18. Carlos Sainz (Williams)
19. Sergio Perez (Cadillac)
Valtteri Bottas (Cadillac) - Abandonó
Franco Colapinto (Alpine) - Abandonó
Oliver Bearman (Haas) - Abandonó
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