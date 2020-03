"El día lunes va a ser mi último partido frente a esta institución. Este club se lleva un pedacito de mi corazón. Vélez me dio mucho más de lo que yo pude darle. Por eso se termina este ciclo que voy a llevar conmigo. Le doy gracias a toda la gente del club", comentó el DT ante la prensa.

Más tarde, Heinze remarcó: "Me cuesta porque he vivido acá, hemos hecho cosas muy lindas. Yo... Siento que Vélez me dio muchísimo más de lo que yo le pude dar a Vélez. Y por eso se termina este ciclo nuestro. Y lo único que tengo que decir es gracias a todos, a toda la gente".

Y agregó: "Esta institución es extraordinaria, me voy para hacerle un bien al club porque si fuese por mí me quedo. Vélez estará siempre en mi corazón, tuve una sola cosa en la cabeza: defender este gran escudo"