Gallardo: "No tuvimos la mejor noche"

"No sentimos que nos hayan superado, sí que el rival jugó un muy buen primer tiempo, nosotro no. Mejoramos en el segundo, no encontramos los caminos y en ese momento cambiamos para seguir intentanto. Llegó el gol y nos dio el envión anímico para el juego y nos golpeó muy fuerte el segundo gol de ellos. Sentimos el gol emocionalmente. Intentamos hasta el final, pero nos tocó quedar eliminados, nada para decir, felicitar a Tigre", dijo el técnico desde el estadio Monumental.

Y agregó: "No tuvimos la mejor noche y cometimos errores que significaron un golpe anímico. A dar vuelta la página, no queda otra y tratar de ser más regulares en lo que viene".

"Duele, golpea porque no lo esperábamos, fue una mala noche en general, no fluimos en el juego y las individualidades tampoco estuvieron lúcidas", siguió.

Sobre la jugada sobre el final del arquero Gonzalo Marinelli con Agustín Palavecino, en la que se pidió penal, Gallardo comentó: "Estuve observando la repetición y está bien que el árbitro no la haya validado, no hubo intención del arquero de llevárselo puesto. Fue un acierto del árbitro".