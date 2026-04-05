Román Burruchaga cayó ante Tommy Paul en Houston y se quedó sin su primer título ATP

Lo mejor de la final del ATP entre Román Burruchaga y Tommy Paul

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Más allá de la derrota, Burruchaga tendrá un avance significativo en el ranking ATP y desde este lunes se ubicará en el puesto 61, la mejor posición de su carrera hasta el momento. "No me resulta fácil hablar ahora mismo... Estoy orgulloso de mí mismo por la semana que lo hice. Espero poder intentarlo de nuevo cada semana que tengamos la oportunidad". Expresó el tenista de 24 años tras el partido, que continúa consolidándose en el circuito.