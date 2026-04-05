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Román Burruchaga cayó ante Tommy Paul en Houston y se quedó sin su primer título ATP

El argentino perdió una final muy pareja por 6-1, 3-6 y 7-5 ante el estadounidense y no pudo concretar sus chances en el tramo decisivo del partido.

Román Burruchaga perdió la final del ATP de Houston frente al estadounidense Tommy Paul por 6-1, 3-6 y 7-5 y no pudo conquistar su primer título en el circuito. El argentino, ubicado en el puesto 77 del ranking, tuvo oportunidades claras en el tramo decisivo, pero no logró sostener la ventaja y terminó cediendo tras dos horas y 42 minutos de juego.

El encuentro, disputado en el River Oaks Country Club, mostró un inicio favorable para Paul, que dominó el primer set con claridad. Burruchaga reaccionó en el segundo parcial y forzó un tercer set en el que llegó a contar con tres chances para quedarse con el partido, aunque no pudo concretarlas.

Lo mejor de la final del ATP entre Román Burruchaga y Tommy Paul

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Más allá de la derrota, Burruchaga tendrá un avance significativo en el ranking ATP y desde este lunes se ubicará en el puesto 61, la mejor posición de su carrera hasta el momento. "No me resulta fácil hablar ahora mismo... Estoy orgulloso de mí mismo por la semana que lo hice. Espero poder intentarlo de nuevo cada semana que tengamos la oportunidad". Expresó el tenista de 24 años tras el partido, que continúa consolidándose en el circuito.

La final en Houston marcó además el regreso de un argentino a esa instancia desde 2023, cuando Tomás Martín Etcheverry también había alcanzado el partido definitorio. La jornada dominical tuvo fuerte presencia nacional, con el título de Mariano Navone en Bucarest y la caída de Marco Trungelliti en Marruecos.

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