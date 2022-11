El defensor hizo el anuncio a través de un video, donde asegura que su sentimiento por Barcelona será eterno, pero su postura se debe especialmente a las críticas que recibió en el último tiempo, ya que no logró insertarse en el equipo que dirige Xavi Hernández.

wUl-d_6eRF9Iswe-.mp4

"Culers, tengo que decirles una cosa", indica el video de Piqué, realizado en idioma catalán y subtitulado al castellano. El defensor añade: "Soy Gerard. Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada. Pero ahora quiero ser yo quien les hable de mí", indica el ganador de 30 títulos con Barcelona .

En otro párrafo indica que "desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barca".

"Últimamente he pensado mucho en ese niño, en qué hubiera pensado aquel Gerard pequeño si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños. Que llegaría al primer equipo del Barca, que ganaría todos los títulos posibles, que sería campeón de Europa y del Mundo, que jugaría al lado de los mejores de la historia", prosigue Piqué.

"Hace 25 años que entré al Barcelona. Me fui y volví. El fútbol me lo dio todo, el Barca me lo dio todo. Ustedes, culés, me lo dieron todo", completa el futbolista que este año fue más noticia por su traumática separación de Shakira que por sus actuaciones deportivas.

Barcelona marcha en la segunda posición en la Liga de España y el sábado recibirá a Almería en un partido válido por la decimotercera fecha de LaLiga, que marcará la despedida de uno sus ídolos.