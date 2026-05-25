Roland Garros: Francisco Cerúndolo, Navone y Ugo Carabelli a segunda ronda

El cierre de la jornada quedó en manos de Cerúndolo, que venció al neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-3, 6-4, 6-7 y 6-4. El mejor argentino del ranking sostuvo un rendimiento firme pese a la reacción de su rival en el tercer set y terminó sellando el pase después de más de tres horas de juego. En segunda ronda enfrentará al ganador del duelo entre los franceses Gael Monfils y Hugo Gaston.