Roland Garros: Francisco Cerúndolo, Navone y Ugo Carabelli a segunda ronda

Los tres tenistas argentinos ganaron en su debut y extendieron el buen arranque nacional en el Grand Slam de París.
La jornada del lunes en Roland Garros tuvo saldo perfecto para los argentinos: Francisco Cerúndolo, Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli debutaron con triunfos y avanzaron a la segunda ronda del Grand Slam sobre polvo de ladrillo. Los tres se sumaron a Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Solana Sierra, que ya habían conseguido su clasificación en los días previos.
El primero en festejar fue Navone, que continúa mostrando un gran nivel sobre superficie lenta. El tenista de 9 de Julio, reciente finalista del ATP 250 de Ginebra, derrotó al estadounidense Jenson Brooksby por 6-4, 6-4 y 6-4. Con este resultado alcanzó las 15 victorias en polvo de ladrillo durante la temporada y ahora enfrentará al checo Jakub Mensik, ubicado en el puesto 27 del ranking mundial.
Más tarde, Ugo Carabelli superó al estadounidense Emilio Nava por 7-6, 6-3 y 6-3 en un partido que tuvo un primer set muy disputado. El argentino mostró solidez desde el fondo de la cancha y terminó resolviendo el encuentro con autoridad. En la próxima instancia tendrá una exigencia mayor ante el ruso Andrey Rublev, número 13 del ranking.
El cierre de la jornada quedó en manos de Cerúndolo, que venció al neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-3, 6-4, 6-7 y 6-4. El mejor argentino del ranking sostuvo un rendimiento firme pese a la reacción de su rival en el tercer set y terminó sellando el pase después de más de tres horas de juego. En segunda ronda enfrentará al ganador del duelo entre los franceses Gael Monfils y Hugo Gaston.
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