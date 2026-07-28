San Lorenzo logró el primer triunfo de la era Gorosito de manera agónica

En medio de su caos político y un inicio de ciclo que comenzó con el pie izquierdo, San Lorenzo volvió a sonreír y lo hizo con su gente en un desahogo más que festejo. El tramite reflejó muchas cosas que tiene que mejorar el equipo, pero hoy debía ganar como sea, aunque sea con el fútbol como deuda.

Ahora, San Lorenzo visitará el lunes a Central Córdoba con el objetivo de confirmar su levantada, mientras que Gimnasia de Mendoza recibirá previamente el sábado a Unión de Santa Fe.

El resumen del partido