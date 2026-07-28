San Lorenzo logró el primer triunfo de la era Gorosito de manera agónica

Tras un duro inicio del nuevo ciclo, el Ciclón venció 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza en el Nuevo Gasómetro con un gol de Rodrigo Auzmendi en la segunda jornada del Torneo Clausura.
San Lorenzo venció 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza de manera agónica en el Nuevo Gasómetro y logró el primer triunfo de la era Gorosito después de un duro inicio del ciclo con la eliminación en la Copa Argentina en 16avos de final al caer por penales con Riestra y una caída 1 a 0 con Lanús en La Fortaleza por la primera jornada del campeonato.
San Lorenzo disputó un primer tiempo deslucido, donde no pudo controlar el partido en su casa ni generar ocasiones de gol, sufrió por cortos momentos un confiando Gimnasia de Mendoza que salió muy intenso al campo y Orlando Gill salvó al equipo con una gran volada para tapar un cabezazo de Ezequiel Muñoz. Las pocas posibilidades en ataque del local se vieron frustradas por malas decisiones de Alexis Cuello, disparando cuando debía pasar, centrando sin ver receptores.
El segundo tiempo contó con muchas más situaciones tanto para San Lorenzo y Gimnasia de Mendoza con el factor común de las pelotas paradas y contraataques. De todas maneras, el 0-0 no se movía por flojas definiciones, que no generaban dificultad para Gill y Rigamonti.
Pero, San Lorenzo se animó sobre el final, se hizo dueño del balón y atacó reiteradamente con mucha gente y consiguió premio: Tripichio limpió una jugada sucia y profundizó para Gregorio Rodríguez, quien mandó el centro al área para Auzmendi, quien terminaría convirtiéndose en el héroe de la noche.
En medio de su caos político y un inicio de ciclo que comenzó con el pie izquierdo, San Lorenzo volvió a sonreír y lo hizo con su gente en un desahogo más que festejo. El tramite reflejó muchas cosas que tiene que mejorar el equipo, pero hoy debía ganar como sea, aunque sea con el fútbol como deuda.
Ahora, San Lorenzo visitará el lunes a Central Córdoba con el objetivo de confirmar su levantada, mientras que Gimnasia de Mendoza recibirá previamente el sábado a Unión de Santa Fe.
comentar