Gimnasia perdonó y Banfield se lo empató sobre la hora

Gimnasia estuvo dos veces arriba en el marcador y cuando parecía que los tres puntos quedaban en La Plata, David Salazar apareció a los 90 minutos .
Banfield rescató un agónico empate 2-2 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, como visitante, gracias a un espectacular gol de David Salazar a los 90 minutos. El Taladro sufrió durante buena parte del encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura, pero resistió y encontró sobre el final el premio que buscaba.
El partido comenzó favorable al conjunto platense, que logró ponerse en ventaja a los 20 minutos del primer tiempo mediante Agustín Auzmendi. El panorama se complicó todavía más para Banfield cuando Gimnasia dispuso de un penal para ampliar la diferencia.
Sin embargo, apareció una de las grandes figuras de la tarde. El Ruso Rodríguez adivinó la intención de Lucas Janson y contuvo el remate desde los doce pasos, una intervención que mantuvo con vida al conjunto dirigido por Pedro Troglio.
La atajada tuvo un efecto inmediato. Poco después, Lautaro Gómez consiguió el empate para Banfield y abrió un tramo favorable para la visita, que ganó confianza y comenzó a generar peligro. De todas maneras, debía mantenerse atento ante la velocidad de Gimnasia cada vez que el local encontraba espacios.
En el complemento, el Lobo volvió a asumir el protagonismo y recuperó la ventaja a los 17 minutos. Una buena acción por la derecha terminó con un centro pasado que Auzmendi devolvió de cabeza hacia el centro del área. Allí apareció Pedro Silva Torrejón, quien conectó un potente remate para establecer el 2-1.
Gimnasia tuvo entonces varias oportunidades para liquidar el encuentro, pero volvió a encontrarse con Rodríguez. El arquero de Banfield respondió una y otra vez para evitar el tercero. Incluso cuando el local logró superar su resistencia, una intervención del VAR detectó una posición adelantada y anuló la acción.
El equipo platense no pudo transformar su superioridad en una diferencia mayor y terminó pagándolo caro. Cuando el reloj llegaba a los 90 minutos, Banfield encontró una de sus escasas posibilidades del tramo final.
Salazar recibió por izquierda, encaró a su marcador, lo dejó atrás con enganches y se metió en el área. Desde allí sacó un magnífico remate con efecto que viajó directamente hacia el ángulo derecho para decretar el 2-2.
El gol desató el festejo visitante y castigó la falta de eficacia de Gimnasia. Banfield, que estuvo dos veces abajo y sufrió durante largos pasajes, terminó llevándose de La Plata un punto con sabor especial gracias a las atajadas de Rodríguez y a la aparición decisiva de Salazar sobre la hora.
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