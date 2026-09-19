Gimnasia perdonó y Banfield se lo empató sobre la hora

Gimnasia se adueño del partido

En el complemento, el Lobo volvió a asumir el protagonismo y recuperó la ventaja a los 17 minutos. Una buena acción por la derecha terminó con un centro pasado que Auzmendi devolvió de cabeza hacia el centro del área. Allí apareció Pedro Silva Torrejón, quien conectó un potente remate para establecer el 2-1.

Gimnasia tuvo entonces varias oportunidades para liquidar el encuentro, pero volvió a encontrarse con Rodríguez. El arquero de Banfield respondió una y otra vez para evitar el tercero. Incluso cuando el local logró superar su resistencia, una intervención del VAR detectó una posición adelantada y anuló la acción.

El equipo platense no pudo transformar su superioridad en una diferencia mayor y terminó pagándolo caro. Cuando el reloj llegaba a los 90 minutos, Banfield encontró una de sus escasas posibilidades del tramo final.

Salazar recibió por izquierda, encaró a su marcador, lo dejó atrás con enganches y se metió en el área. Desde allí sacó un magnífico remate con efecto que viajó directamente hacia el ángulo derecho para decretar el 2-2.

El gol desató el festejo visitante y castigó la falta de eficacia de Gimnasia. Banfield, que estuvo dos veces abajo y sufrió durante largos pasajes, terminó llevándose de La Plata un punto con sabor especial gracias a las atajadas de Rodríguez y a la aparición decisiva de Salazar sobre la hora.