Locura por las entradas para la final del Mundial: los precios de la reventa llegan hasta US$25.000

Así pudo confirmarlo Diario Popular a través de una argentina que vive en Estados Unidos. La definición de la Copa del Mundo va camino a convertirse en el evento deportivo más caro de la historia de ese país.
A un día para la final del Mundial 2026 entre la Argentina y España, se dispararon los precios de la reventa de entradas. Por estas horas, alcanzan cifras históricas, por lo que el partido va camino a convertirse en el evento deportivo más caro de la historia de Estados Unidos.
En el mercado de reventa estadounidense, se pide US$25.000 por un ticket categoría 1, cerca del césped. Así pudo comprobarlo Diario Popular a través del flyer enviado por una argentina que vive en ese país.
Después de haberse agotado las entradas convencionales, otra opción para los hinchas son los paquetes de disponibilidad, que incluyen acceso a sectores exclusivos del estadio y servicios adicionales. El paquete Single Match + Trophy Lounge, por ejemplo, tiene un valor de US$29.000 por persona.
La escalada de precios responde a lo que generó la presencia del seleccionado argentino en su segunda final mundialista consecutiva y al sistema de precios dinámicos de la FIFA para la venta oficial de entradas. En el mercado de reventa estadounidense, considerado legal, los precios aumentan cada vez más a medida que se acerca.
A lo largo del Mundial 2026, gran cantidad de hinchas optó por esta alternativa para conseguir ticket e ingresar a los estadios.
El precio mínimo de acceso a la definición de la Copa del Mundo ronda los US$7.600 en los principales mercados secundarios: TickPick registra entradas desde US$7.676, StubHub desde US$ 8.269, SeatGeek desde US$7.448 y Gametime desde US$7.449.
El presidente estadounidense asistirá al encuentro de este domingo y será el encargado de entregarle la Copa del Mundo al seleccionado campeón.
Trump estará presente en un partido mundialista por primera vez y repetirá su participación en el momento tan esperado de la llegada de la copa, al igual que hizo en el Mundial de Clubes 2025 en el que se consagró el Chelsea de Inglaterra.
Luego de ausentarse en el primer partido del certamen disputado en su territorio, ocurrido el viernes 12 de junio con el choque entre Estados Unidos y Paraguay, debido a su “agenda apretada”, con rumores de que se trataba de miedo a cánticos reprobatorios, Trump dirá presente en Nueva Jersey, con motivo de la final.
Su presencia se confirmó antes de una conferencia de prensa que brindó ante una delegación de dirigentes futbolísticos, en la que demostró haber seguido la competencia de cerca, con gran cantidad de elogios para el astro argentino Lionel Messi e incluso un saludo con el presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
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