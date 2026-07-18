Locura por las entradas para la final del Mundial: los precios de la reventa llegan hasta US$25.000

A lo largo del Mundial 2026, gran cantidad de hinchas optó por esta alternativa para conseguir ticket e ingresar a los estadios.

El precio mínimo de acceso a la definición de la Copa del Mundo ronda los US$7.600 en los principales mercados secundarios: TickPick registra entradas desde US$7.676, StubHub desde US$ 8.269, SeatGeek desde US$7.448 y Gametime desde US$7.449.

Donal Trump estará en la final del Mundial

El presidente estadounidense asistirá al encuentro de este domingo y será el encargado de entregarle la Copa del Mundo al seleccionado campeón.

Trump estará presente en un partido mundialista por primera vez y repetirá su participación en el momento tan esperado de la llegada de la copa, al igual que hizo en el Mundial de Clubes 2025 en el que se consagró el Chelsea de Inglaterra.

Luego de ausentarse en el primer partido del certamen disputado en su territorio, ocurrido el viernes 12 de junio con el choque entre Estados Unidos y Paraguay, debido a su “agenda apretada”, con rumores de que se trataba de miedo a cánticos reprobatorios, Trump dirá presente en Nueva Jersey, con motivo de la final.

Su presencia se confirmó antes de una conferencia de prensa que brindó ante una delegación de dirigentes futbolísticos, en la que demostró haber seguido la competencia de cerca, con gran cantidad de elogios para el astro argentino Lionel Messi e incluso un saludo con el presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.