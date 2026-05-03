Gran Premio de Miami: Franco Colapinto terminó octavo y volvió a sumar puntos en esta temporada

De esta manera, el argentino igualó su mejor resultado en la F1, ya que en 2024 también había sido octavo con Williams (aquella vez lo había conseguido en Azerbaiyán). Incluso, fue el nombre destacado de la escudería francesa en el fin de semana, ya que su compañero Pierre Gasly abandonó por un toque con el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) en el principio de la competencia.