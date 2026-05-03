Gran Premio de Miami: Franco Colapinto terminó octavo y volvió a sumar puntos en esta temporada

El piloto argentino consiguió un gran rendimiento e igualó su mejor resultado en la F1. El italiano Kimi Antonelli fue el ganador de la competencia, seguido por el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.
El piloto Franco Colapinto (Alpine) protagonizó este domingo una actuación brillante en la Fórmula 1, al finalizar octavo en el Gran Premio de Miami y sumar cuatro puntos en el campeonato. La victoria quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el podio lo completaron el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, ambos con McLaren.
De esta manera, el argentino igualó su mejor resultado en la F1, ya que en 2024 también había sido octavo con Williams (aquella vez lo había conseguido en Azerbaiyán). Incluso, fue el nombre destacado de la escudería francesa en el fin de semana, ya que su compañero Pierre Gasly abandonó por un toque con el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) en el principio de la competencia.
Tras un inicio algo irregular, Colapinto supo aprovechar un trompo del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en la largada para recuperar varias posiciones y ubicarse en el séptimo puesto. A partir de allí, exigió al máximo el monoplaza A526 de Alpine y gestionó de forma notable los neumáticos medios, extendiendo su rendimiento hasta alcanzar momentáneamente la cuarta posición gracias a las paradas en boxes de sus rivales.
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