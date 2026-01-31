Independiente no despega: empató con Vélez, que se mantiene líder

Fue un partido cargado de intensidad, situaciones de gol y un protagonista determinante: Jano Gordon abrió el marcador para el Fortín y, apenas un minuto después, convirtió en contra para decretar el empate.

Con el punto, el equipo de Liniers se mantiene como líder del grupo con siete unidades, mientras que el Rojo sigue sin conocer la victoria en sus primeras tres presentaciones.

Llegadas de ambos lados

El arranque fue eléctrico, con llegadas en ambos arcos desde el primer minuto. Vélez tomó la iniciativa y avisó rápido con Diego Valdés, que obligó a Rodrigo Rey a una tapada abajo y luego volvió a inquietar con un cabezazo que pasó muy cerca del ángulo.

Independiente respondió casi de inmediato: Santiago Montiel quedó de cara al gol tras una buena asistencia de Luciano Cabral, pero el arquero visitante reaccionó a tiempo.

Tras un breve paréntesis, el ida y vuelta se mantuvo. Dilan Godoy probó desde el centro del área para la visita, mientras que el local buscó profundidad con pelotazos largos, aunque cayó reiteradamente en posición adelantada.

La reacción de Vélez

Con el correr de los minutos, Vélez comenzó a inclinar el trámite a su favor y volvió a exigir a Rey con una chance clara de Matías Pellegrini, luego de un centro de Godoy. El Rojo contestó con intentos de Montiel y Abaldo, peligrosos pero sin precisión.

La jugada más llamativa llegó a los 31 minutos. Tras un córner, Jano Gordon se elevó en el área y definió bajo para poner en ventaja al Fortín. Pero la alegría duró apenas un suspiro: en la acción siguiente, el mismo defensor desvió la pelota contra su propio arco y estableció el 1-1 para Independiente, en una secuencia tan rápida como inesperada.

Vélez sintió el golpe y se fue al descanso con sabor a oportunidad perdida, sobre todo por una ocasión inmejorable en el cierre del primer tiempo: Valdés apareció solo en el corazón del área tras un centro del propio Gordon, pero su cabezazo se fue apenas desviado.

El complemento arrancó con un Vélez decidido a llevarse el partido. Valdés volvió a quedar mano a mano con Rey, que respondió con una atajada clave, y en el rebote Godoy también tuvo su chance, aunque el arquero del Rojo volvió a salvar con el pie. A los 55 minutos llegó la reacción local: Malcorra armó una buena jugada con Abaldo, que lanzó el centro al área y encontró a Montiel entrando por el segundo palo, pero su definición se estrelló en el poste.

Después, el encuentro cayó en un bache, con el desgaste físico haciéndose evidente y más lucha que juego en la mitad de la cancha. Guillermo Barros Schelotto movió el banco en busca de frescura con los ingresos de Robertone, Monzón, Aliendro y Verón, mientras el público empujó al Rojo con el clásico “Movete, Rojo, movete”.

En el tramo final, Independiente tuvo la más clara: tras un pelotazo, Millán sacó un remate cruzado, el rebote le quedó a Ávalos y su zurdazo pasó apenas ancho, pegado al palo. Vélez también tuvo la suya con Verón mano a mano, pero otra vez Rey achicó rápido y sostuvo el empate. En la última, Malcorra se metió en el área con ilusión de gol, aunque no logró definir.

El pitazo final selló un empate que dejó sensaciones encontradas: Vélez sumó fuera de casa y sigue en lo más alto, mientras Independiente mostró reacción y actitud, pero todavía busca su primer triunfo en el Apertura.