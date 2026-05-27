Racing se despidió de la Sudamericana con un triunfo ante Independiente Petrolero

La Academia, que ya estaba eliminada, venció 2 a 0 al conjunto boliviano en Avellaneda en el primer partido después de la salida de Gustavo Costas.
Tras consumarse su temprana eliminación en la anterior fecha, Racing venció 2 a 0 a Independiente Petrolero en el Cilindro de Avellaneda y cerró su participación en la Copa Sudamericana. En el primer encuentro después de la salida de Gustavo Costas, el equipo fue dirigido por la dupla interina conformada por Chirola Romero y Luciano Aued. Duván Vergara abrió el marcador en el primer tiempo y Matko Miljevic amplió la ventaja en el complemento.
Racing dominó gran parte del partido y generó varias situaciones claras frente a un rival ya eliminado y sin puntos en el certamen. La Academia encontró espacios desde el comienzo y logró ponerse en ventaja a los 18 minutos gracias a una definición de primera de Vergara tras un desborde y centro atrás de Ignacio Rodríguez.
En el segundo tiempo, a los 13', Miljevic apareció en el área tras una recuperación y definió junto al palo para marcar el 2-0 y cerrar el resultado. La única preocupación para el local llegó con un penal sancionado para Independiente Petrolero, aunque Facundo Cambeses respondió con una atajada ante el remate de Willie Barbosa.
Pese al triunfo, Racing terminó tercero en el Grupo E con ocho puntos y quedó eliminado de la Sudamericana. Botafogo avanzó directamente a octavos de final como líder de la zona con 16 unidades, mientras que Caracas con nueve se quedó con el segundo puesto y jugará el repechaje. El equipo de Avellaneda ahora pondrá el foco en la Copa Argentina, donde enfrentará el domingo a Defensa y Justicia con la misma conducción técnica interina.
Barracas Central perdió 3 a 0 frente a Vasco Da Gama en Brasil y cerró su primera participación internacional con una derrota contundente en la última fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño resolvió el partido en el primer tiempo con un doblete de Adson, mientras que el Guapo sufrió además la expulsión de Rodrigo Insua antes del descanso.
En el complemento, Johan Rojas amplió la diferencia para Vasco da Gama, que aseguró su lugar en el repechaje tras la derrota de Audax Italiano ante Olimpia. Pese al resultado, Barracas evitó una caída más amplia gracias a la atajada de Marcelo Miño en un penal ejecutado por Brenner. El equipo argentino finalizó último en su grupo con apenas tres puntos, producto de tres empates en seis presentaciones.
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