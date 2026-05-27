Racing se despidió de la Sudamericana con un triunfo ante Independiente Petrolero

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Barracas Central se despidió de la Sudamericana con una dura caída en Brasil

Barracas Central perdió 3 a 0 frente a Vasco Da Gama en Brasil y cerró su primera participación internacional con una derrota contundente en la última fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño resolvió el partido en el primer tiempo con un doblete de Adson, mientras que el Guapo sufrió además la expulsión de Rodrigo Insua antes del descanso.

En el complemento, Johan Rojas amplió la diferencia para Vasco da Gama, que aseguró su lugar en el repechaje tras la derrota de Audax Italiano ante Olimpia. Pese al resultado, Barracas evitó una caída más amplia gracias a la atajada de Marcelo Miño en un penal ejecutado por Brenner. El equipo argentino finalizó último en su grupo con apenas tres puntos, producto de tres empates en seis presentaciones.