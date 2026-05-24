Roland Garros 2026: triunfos de Tirante y Trungelliti en la primera fase

Los dos tenistas argentinos tuvieron un arranque positivo en París, aunque Tomás Etcheverry volvió a despedirse en la primera ronda del Grand Slam.
La delegación argentina comenzó su participación en Roland Garros 2026 con dos victorias importantes y una rápida eliminación: Marco Trungelliti y Thiago Tirante avanzaron a la segunda ronda del Grand Slam parisino, mientras que Tomás Etcheverry cayó en sets corridos frente al portugués Nuno Borges y volvió a quedar eliminado en el debut, tal como le había ocurrido el año pasado.
El primero en celebrar fue Trungelliti, que a los 36 años regresó al cuadro principal de un torneo de Grand Slam y mostró un nivel sólido ante el francés Kyrian Jacquet. El santiagueño dominó el encuentro desde el inicio y se impuso por 6-4, 6-2 y 6-2 para meterse en la segunda ronda, donde tendrá un desafío de máxima exigencia frente al ruso Karen Khachanov, ubicado dentro del Top 15 del ranking ATP.
Minutos más tarde, Thiago Tirante también consiguió el pase de ronda tras una batalla extensa frente al español Pablo Llamas Ruíz. El platense ganó por 6-3, 7-6 (6), 6-7 (5) y 6-0 en un partido que tuvo momentos de alta tensión, aunque logró resolverlo con autoridad en el set decisivo. En la próxima instancia enfrentará a otro español, Alejandro Davidovich Fokina.
La nota negativa para el tenis argentino la dejó Etcheverry, que no pudo hacer pie ante Borges y perdió por 6-3, 6-4 y 6-2. El platense atraviesa un presente irregular en el circuito y volvió a quedar eliminado en la primera ronda de Roland Garros, torneo en el que había logrado destacarse en temporadas anteriores. Mientras tanto, todavía quedan varios argentinos por debutar en París, entre ellos Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Francisco Comesaña.
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