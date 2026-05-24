Roland Garros 2026: triunfos de Tirante y Trungelliti en la primera fase

El primero en celebrar fue Trungelliti, que a los 36 años regresó al cuadro principal de un torneo de Grand Slam y mostró un nivel sólido ante el francés Kyrian Jacquet. El santiagueño dominó el encuentro desde el inicio y se impuso por 6-4, 6-2 y 6-2 para meterse en la segunda ronda, donde tendrá un desafío de máxima exigencia frente al ruso Karen Khachanov, ubicado dentro del Top 15 del ranking ATP.