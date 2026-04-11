Boca e Independiente se juegan mucho en la Bombonera: hora, TV y formaciones

Sin embargo, el exigente calendario obliga a dosificar esfuerzos. Con un nuevo compromiso copero ante Barcelona de Guayaquil y el Superclásico en el horizonte, Úbeda analiza introducir variantes en el 11 inicial. Además, no podrá contar con Leandro Paredes, suspendido por acumulación de amarillas, mientras que otros habituales titulares podrían ser preservados.

Independiente, envalentonado tras el clásico

El conjunto de Gustavo Quinteros llega con un impulso anímico clave luego de imponerse en el clásico de Avellaneda ante Racing Club. Ese triunfo no sólo significó una inyección de confianza, sino también tres puntos fundamentales que le permitieron volver a zona de clasificación.

HFKg621b0AAxvef Independiente llega en alza tras ganar el clásico de Avellaneda y quiere consolidarse en zona de clasificación del Torneo Apertura.

Antes de ese resultado, Independiente había atravesado un tramo irregular, con dos derrotas consecutivas que habían encendido algunas alarmas. Sin embargo, la victoria en el clásico reconfiguró el panorama y le dio aire a un equipo que también logró avanzar en la Copa Argentina, mostrando capacidad de reacción en momentos adversos.

De cara al choque en la Bombonera, el Rojo apuesta a sostener esa levantada. Su principal referencia ofensiva es Gabriel Ávalos, quien se posiciona entre los máximos goleadores del torneo y será una pieza clave para intentar vulnerar a la defensa rival. La posibilidad de alcanzar en puntos a Boca agrega un condimento extra al partido.

Un historial favorable, pero con una racha incómoda

En el análisis histórico, Boca mantiene ventaja en el mano a mano, con más victorias que Independiente en los enfrentamientos oficiales. Sin embargo, esa supremacía no se trasladó a los últimos partidos disputados en la Bombonera. El Xeneize no logra imponerse como local ante el Rojo desde 2017, cuando ganó 3-0. Desde entonces, acumula tres empates y una derrota en ese escenario, una racha adversa que intentará cortar en este cruce clave.

El último antecedente entre ambos fue favorable a Independiente: se impuso gracias a un gol de Álvaro Angulo y logró la clasificación a la semifinal del Torneo Apertura 2025.

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Ese registro reciente le suma presión a Boca, que necesita ganar para sostenerse en la zona alta. Para Independiente, en cambio, funciona como un respaldo: ya sabe que puede hacerse fuerte en la Bombonera y buscará repetir.

Probables formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech; Alan Velasco; Ángel Romero y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Facundo Valdez. DT: Gustavo Quinteros.