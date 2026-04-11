Boca e Independiente se juegan mucho en la Bombonera: hora, TV y formaciones

El Xeneize quiere extender su buena racha en casa después de haber debutado con un triunfo en la Copa Libertadores. Y el Rojo, que viene de ganarle a Racing en el clásico, buscará sostenerse en la zona de playoffs.
El duelo entre Boca Juniors y Independiente se perfila como uno de los partidos más atractivos y decisivos de la fecha 14 del Torneo Apertura. Ambos equipos llegan con aspiraciones concretas de meterse en los playoffs y saben que un triunfo puede marcar un quiebre en la recta final de la fase regular.
El encuentro se disputará este sábado desde las 19:30 en la Bombonera, con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de TNT Sports Premium. El contexto competitivo y el presente de ambos equipos elevan la expectativa en torno a un clásico con mucho en juego.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa un momento de gran estabilidad futbolística. No sólo se mantiene invicto en sus últimos diez partidos entre torneo local, Copa Argentina y competencia internacional, sino que además logró consolidar una identidad basada en el orden táctico y la eficacia. En la Zona A, se ubica en puestos de clasificación y con margen para incluso pelear por el liderazgo.
En su última presentación, Boca dejó una imagen convincente en su debut por la Copa Libertadores, al vencer como visitante a Universidad Católica. Ese resultado reforzó la confianza del plantel y ratificó el buen momento colectivo, con rendimientos altos en varias líneas y una defensa que ha mostrado solidez en los últimos encuentros.
Sin embargo, el exigente calendario obliga a dosificar esfuerzos. Con un nuevo compromiso copero ante Barcelona de Guayaquil y el Superclásico en el horizonte, Úbeda analiza introducir variantes en el 11 inicial. Además, no podrá contar con Leandro Paredes, suspendido por acumulación de amarillas, mientras que otros habituales titulares podrían ser preservados.
El conjunto de Gustavo Quinteros llega con un impulso anímico clave luego de imponerse en el clásico de Avellaneda ante Racing Club. Ese triunfo no sólo significó una inyección de confianza, sino también tres puntos fundamentales que le permitieron volver a zona de clasificación.
Antes de ese resultado, Independiente había atravesado un tramo irregular, con dos derrotas consecutivas que habían encendido algunas alarmas. Sin embargo, la victoria en el clásico reconfiguró el panorama y le dio aire a un equipo que también logró avanzar en la Copa Argentina, mostrando capacidad de reacción en momentos adversos.
De cara al choque en la Bombonera, el Rojo apuesta a sostener esa levantada. Su principal referencia ofensiva es Gabriel Ávalos, quien se posiciona entre los máximos goleadores del torneo y será una pieza clave para intentar vulnerar a la defensa rival. La posibilidad de alcanzar en puntos a Boca agrega un condimento extra al partido.
En el análisis histórico, Boca mantiene ventaja en el mano a mano, con más victorias que Independiente en los enfrentamientos oficiales. Sin embargo, esa supremacía no se trasladó a los últimos partidos disputados en la Bombonera. El Xeneize no logra imponerse como local ante el Rojo desde 2017, cuando ganó 3-0. Desde entonces, acumula tres empates y una derrota en ese escenario, una racha adversa que intentará cortar en este cruce clave.
El último antecedente entre ambos fue favorable a Independiente: se impuso gracias a un gol de Álvaro Angulo y logró la clasificación a la semifinal del Torneo Apertura 2025.
Ese registro reciente le suma presión a Boca, que necesita ganar para sostenerse en la zona alta. Para Independiente, en cambio, funciona como un respaldo: ya sabe que puede hacerse fuerte en la Bombonera y buscará repetir.
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech; Alan Velasco; Ángel Romero y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Facundo Valdez. DT: Gustavo Quinteros.
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