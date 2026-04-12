Del penal contra Independiente al Superclásico que se viene: las 10 frases de Claudio Úbeda

El DT de Boca analizó la jugada que derivó en el 1 a 1 ante el Rojo. Dijo que su equipo mereció "un poco más" y se refirió también a los próximos partidos: el duelo con Barcelona de Ecuador por la Copa y el cruce frente a River en el Monumental.
El empate contra Independiente 1 a 1 dejó a Boca en el tercer lugar del Grupo A del Torneo Apertura, a sólo tres puntos del líder Estudiantes. La agenda del Xeneize marca que el martes enfrentará a Barcelona de Ecuador, por la Copa Libertadores, y el próximo domingo irá al Monumental para enfrentar a River en el Superclásico.
Con un invicto de 11 partidos entre todas las competencias, el DT Claudio Úbeda analizó el empate contra el Rojo. También se refirió al penal que Milton Giménez cambió por gol y al choque se viene contra el Millonario. Aquí, las 10 frases destacadas del entrenador de Boca.
1. “Creo que el control lo tuvimos nosotros en la mayor parte del partido y merecimos un poco más. No llegamos mucha cantidad de veces, pero sí como para ganarlo".
2. "Hemos visto puntos muy altos de algunos jugadores como Figal, Pellegrino y Alan Velasco. El equipo jugó bien, creo que mejor en el primer tiempo que en el segundo. Nos vamos con bronca porque no lo ganamos, intentamos siempre".
3. "Fue un penal claro. Se revisó y lo vimos también, hay una infracción clara".
4. "Hay una mano muy clara del jugador de Independiente. Al ser una jugada que terminó mucho después, la pasaron de largo, pero fue el inicio de la jugada del gol de Independiente".
5. "Cuando planificamos cada partido dejamos un mensaje claro: que el más importante es el que viene. Barcelona es un equipo que juega bien de visitante y hay que tener varias precauciones. Confiamos que vamos a hacer un buen partido, sólo pensamos en el martes".
6. "Velasco hizo un partido excelente. Estuvo activo, bien en el uno contra uno, inquietó siempre sobre la banda y la causa de su salida fue por cansancio".
7. "Me genera alegría que haya vuelto el Changuito Zeballos. No la pasó bien en el inicio de la lesión e hizo un esfuerzo grande en reponerse. Necesitábamos que tuviera minutos en cancha para que confíe en su capacidad de juego. Tenerlo en condiciones nos pone contentos".
8. “Hay que aprender a transitar momentos adversos y superarlos y los chicos lo hicieron muy bien. Se los ve más sueltos y se nota que es un plantel ambicioso, que quiere ganar cosas".
9. "Lo positivo es que en general que están todos para competir de igual a igual, y eso mejora al equipo. No hay titulares ni suplentes. Esto eleva el nivel general del equipo".
10. "El partido más importante es el del martes. Barcelona juega bien como visitante. Después daremos vuelta la página y será el que sigue”.
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