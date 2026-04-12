Del penal contra Independiente al Superclásico que se viene: las 10 frases de Claudio Úbeda

3. "Fue un penal claro. Se revisó y lo vimos también, hay una infracción clara".

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4. "Hay una mano muy clara del jugador de Independiente. Al ser una jugada que terminó mucho después, la pasaron de largo, pero fue el inicio de la jugada del gol de Independiente".

5. "Cuando planificamos cada partido dejamos un mensaje claro: que el más importante es el que viene. Barcelona es un equipo que juega bien de visitante y hay que tener varias precauciones. Confiamos que vamos a hacer un buen partido, sólo pensamos en el martes".

6. "Velasco hizo un partido excelente. Estuvo activo, bien en el uno contra uno, inquietó siempre sobre la banda y la causa de su salida fue por cansancio".

7. "Me genera alegría que haya vuelto el Changuito Zeballos. No la pasó bien en el inicio de la lesión e hizo un esfuerzo grande en reponerse. Necesitábamos que tuviera minutos en cancha para que confíe en su capacidad de juego. Tenerlo en condiciones nos pone contentos".

ubedaindependiente2 "Merecimos un poco más", consideró Claudio Úbeda después del 1 a 1 contra Independiente.

8. “Hay que aprender a transitar momentos adversos y superarlos y los chicos lo hicieron muy bien. Se los ve más sueltos y se nota que es un plantel ambicioso, que quiere ganar cosas".

9. "Lo positivo es que en general que están todos para competir de igual a igual, y eso mejora al equipo. No hay titulares ni suplentes. Esto eleva el nivel general del equipo".

10. "El partido más importante es el del martes. Barcelona juega bien como visitante. Después daremos vuelta la página y será el que sigue”.