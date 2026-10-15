Deportes |

Inesperado: Dani Alves está en el país y se reunió con Gildo Insfrán en Formosa

El exfutbolista brasilero, hoy predicador evangélico, llegó a Argentina para participar de un congreso religioso en Formosa y mantuvo un encuentro con el gobernador provincial.

Dani Alves, quien se convirtió en predicador evangélico, está en Argentina para participar de un congreso religioso en Formosa, donde se reunió con el gobernador Gildo Insfrán. Uno de los mejores laterales brasileros de la historia, que es el segundo jugador más ganador de la historia detrás de Messi con 43 vueltas olímpicas, visitó en este contexto al gobernador provincial, quien compartió varias fotografías del sorpresivo encuentro.

El encuentro se realizó en el despacho de Insfrán, luego de la llegada del exjugador a la provincia del norte argentino. Alves participará del Congreso Profético “El Impacto de su Gloria”, que se desarrolla entre el 15 y el 17 de octubre en la Iglesia Centro de Gloria. Después, tiene previsto viajar a Rosario de Lerma, Salta, para participar de una actividad deportiva los días 19 y 20 de octubre.

“Esta mañana recibimos en Casa de Gobierno a Dani Alves y otros pastores evangelistas de Brasil y nuestra provincia, con motivo de la realización del Congreso Profético, que se desarrollará hoy y mañana en la Iglesia Centro de Gloria de Formosa”, escribió Insfrán en sus redes sociales. Además, el gobernador les deseó éxitos en el encuentro de fe y en sus próximas actividades en el país.

El Gobernador de Formosa mantuvo una reunió con Dani Alves y otros pastores evangelistas de Brasil.

El Gobernador de Formosa mantuvo una reunió con Dani Alves y otros pastores evangelistas de Brasil.

La nueva faceta de Alves comenzó después de su salida de prisión preventiva en España, donde permaneció 14 meses mientras enfrentaba una acusación por agresión sexual, por la que finalmente fue absuelto. Desde entonces, el brasileño se volcó a la predicación religiosa. “Estuve 14 meses en la cárcel y ahí Cristo me hizo libre”, expresó durante The Change Madrid 2026, un evento realizado en el estadio Metropolitano ante más de 35.000 personas.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados