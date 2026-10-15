Inesperado: Dani Alves está en el país y se reunió con Gildo Insfrán en Formosa

El encuentro se realizó en el despacho de Insfrán, luego de la llegada del exjugador a la provincia del norte argentino. Alves participará del Congreso Profético “El Impacto de su Gloria”, que se desarrolla entre el 15 y el 17 de octubre en la Iglesia Centro de Gloria. Después, tiene previsto viajar a Rosario de Lerma, Salta, para participar de una actividad deportiva los días 19 y 20 de octubre.