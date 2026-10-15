Inesperado: Dani Alves está en el país y se reunió con Gildo Insfrán en Formosa

El exfutbolista brasilero, hoy predicador evangélico, llegó a Argentina para participar de un congreso religioso en Formosa y mantuvo un encuentro con el gobernador provincial.
Dani Alves, quien se convirtió en predicador evangélico, está en Argentina para participar de un congreso religioso en Formosa, donde se reunió con el gobernador Gildo Insfrán. Uno de los mejores laterales brasileros de la historia, que es el segundo jugador más ganador de la historia detrás de Messi con 43 vueltas olímpicas, visitó en este contexto al gobernador provincial, quien compartió varias fotografías del sorpresivo encuentro.
El encuentro se realizó en el despacho de Insfrán, luego de la llegada del exjugador a la provincia del norte argentino. Alves participará del Congreso Profético “El Impacto de su Gloria”, que se desarrolla entre el 15 y el 17 de octubre en la Iglesia Centro de Gloria. Después, tiene previsto viajar a Rosario de Lerma, Salta, para participar de una actividad deportiva los días 19 y 20 de octubre.
“Esta mañana recibimos en Casa de Gobierno a Dani Alves y otros pastores evangelistas de Brasil y nuestra provincia, con motivo de la realización del Congreso Profético, que se desarrollará hoy y mañana en la Iglesia Centro de Gloria de Formosa”, escribió Insfrán en sus redes sociales. Además, el gobernador les deseó éxitos en el encuentro de fe y en sus próximas actividades en el país.
La nueva faceta de Alves comenzó después de su salida de prisión preventiva en España, donde permaneció 14 meses mientras enfrentaba una acusación por agresión sexual, por la que finalmente fue absuelto. Desde entonces, el brasileño se volcó a la predicación religiosa. “Estuve 14 meses en la cárcel y ahí Cristo me hizo libre”, expresó durante The Change Madrid 2026, un evento realizado en el estadio Metropolitano ante más de 35.000 personas.
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