Golpazo para Estudiantes: Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo y no jugará la semifinal ante Flamengo

El objetivo es conseguir un trámite urgente que permita al defensor estar disponible para el partido de vuelta, previsto para el jueves 22 de octubre en el Maracaná. Por ahora, la resolución de Conmebol lo deja afuera del primer cruce ante el conjunto brasileño.

Marcos Rojo llegó a Estudiantes para jugar la Libertadores y no recibió la habilitación.

El regreso del zaguero a La Plata se produjo después de su salida de Racing. El futbolista se involucró personalmente en las gestiones para ocupar el lugar de Gabriel Neves, quien sufrió una fractura de cúbito y radio con desplazamiento en la muñeca izquierda. Su fichaje figura en el sistema Comet desde el 9 de octubre, aunque sí está habilitado para disputar el campeonato local.

La ausencia representa un problema para el armado del equipo, ya que el subcampeón del mundo con la Selección Argentina se perfilaba como titular ante la suspensión de Leandro González Pírez por acumulación de amarillas. Finalmente, Ramiro Funes Mori ocupará su lugar en el duelo de ida frente al Mengao.