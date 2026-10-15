Golpazo para Estudiantes: Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo y no jugará la semifinal ante Flamengo

El defensor no fue habilitado para la ida de las semifinales de la Libertadores. La dirigencia apelará ante el TAS y buscará una resolución urgente para que pueda estar en la revancha.
Estudiantes recibió un duro revés a horas de un partido clave: Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo y el defensor no podrá jugar ante Flamengo, esta noche en UNO, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Frente a esta determinación, el club platense recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para intentar revertirla.
A través de un comunicado, la institución confirmó que la Confederación "resolvió rechazar el pedido de inscripción". Sin embargo, sostuvo que "el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente" y cuestionó el criterio aplicado en este caso.
Desde el Pincha también señalaron que el organismo sudamericano había aceptado solicitudes similares en otras oportunidades. En ese sentido, expresaron su disconformidad porque, según indicaron, "debió haber aplicado idéntico criterio" al utilizado para habilitar a otros futbolistas en condiciones equivalentes.
La dirigencia confirmó que llevará el reclamo ante el TAS y solicitará una medida cautelar. "En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto", sentenció en el comunicado.
El objetivo es conseguir un trámite urgente que permita al defensor estar disponible para el partido de vuelta, previsto para el jueves 22 de octubre en el Maracaná. Por ahora, la resolución de Conmebol lo deja afuera del primer cruce ante el conjunto brasileño.
El regreso del zaguero a La Plata se produjo después de su salida de Racing. El futbolista se involucró personalmente en las gestiones para ocupar el lugar de Gabriel Neves, quien sufrió una fractura de cúbito y radio con desplazamiento en la muñeca izquierda. Su fichaje figura en el sistema Comet desde el 9 de octubre, aunque sí está habilitado para disputar el campeonato local.
La ausencia representa un problema para el armado del equipo, ya que el subcampeón del mundo con la Selección Argentina se perfilaba como titular ante la suspensión de Leandro González Pírez por acumulación de amarillas. Finalmente, Ramiro Funes Mori ocupará su lugar en el duelo de ida frente al Mengao.
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