Instituto venció a Gimnasia de Mendoza y se prende arriba

Instituto derrotó 1-0 a Gimnasia de Mendoza en Alta Córdoba y sumó su tercera victoria consecutiva. Alex Luna, que minutos antes había fallado un penal, marcó el único gol del partido a los 35 del segundo tiempo.
Instituto volvió a festejar y se metió de lleno en la pelea por la punta de la Zona A. La Gloria derrotó 1-0 a Gimnasia de Mendoza en Alta Córdoba, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, y alcanzó el segundo puesto, a apenas un punto de Vélez, que lidera el grupo luego de empatar 1-1 con Boca.
El equipo dirigido por Diego Flores fue protagonista desde el comienzo. Instituto tomó la iniciativa, manejó la pelota y buscó permanentemente los caminos para quebrar a un Gimnasia mendocino que apostó por un planteo cauteloso y prácticamente no consiguió inquietar al conjunto cordobés.
La historia parecía encaminarse hacia un empate sin goles hasta el tramo final. Instituto consiguió un penal y Alex Luna tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero Rigamonti se lució y atajó el remate y también el rebote. Parecía que el arquero había salvado definitivamente a Gimnasia.
Sin embargo, Luna tuvo revancha apenas unos minutos después. A los 35 del segundo tiempo, el mediocampista recibió en una posición incómoda y, desde un ángulo cerrado, encontró una definición precisa para marcar el 1-0 y desatar el festejo en Alta Córdoba.
El triunfo significó la tercera victoria consecutiva de Instituto, que atraviesa un gran momento y se consolidó como uno de los protagonistas del torneo. Gimnasia, en cambio, no pudo sostener su resistencia y terminó quedándose sin nada pese al esfuerzo defensivo.
La Gloria ganó, se recuperó rápidamente del penal fallado y ahora mira a todos desde muy cerca: quedó como escolta de Vélez y llega con confianza a la próxima fecha del Clausura.
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