Instituto venció a Gimnasia de Mendoza y se prende arriba

Sin embargo, Luna tuvo revancha apenas unos minutos después. A los 35 del segundo tiempo, el mediocampista recibió en una posición incómoda y, desde un ángulo cerrado, encontró una definición precisa para marcar el 1-0 y desatar el festejo en Alta Córdoba.

El triunfo significó la tercera victoria consecutiva de Instituto, que atraviesa un gran momento y se consolidó como uno de los protagonistas del torneo. Gimnasia, en cambio, no pudo sostener su resistencia y terminó quedándose sin nada pese al esfuerzo defensivo.

La Gloria ganó, se recuperó rápidamente del penal fallado y ahora mira a todos desde muy cerca: quedó como escolta de Vélez y llega con confianza a la próxima fecha del Clausura.