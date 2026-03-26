Italia venció a Irlanda del Norte y le queda solo un paso para meterse en el Mundial

Con el 2-0 en el marcador, el conjunto italiano no tuvo problemas para mantener la ventaja en el tanteador con un Gianluigi Donnarumma que tuvo una noche tranquila ante un rival con escasa profundidad.

Con este triunfo, Italia quedó a un solo partido de regresar a la Copa del Mundo, un objetivo que tomó carácter de urgencia tras sus recientes frustraciones. La Azzurra, cuatro veces campeona del mundo, está ahora a 90 minutos de meterse en el Grupo B, donde ya esperan Canadá, Qatar y Suiza. Su último obstáculo será Bosnia y Herzegovina, a quien enfrentará como visitante en la final del repechaje.

Embed ¡¡EL GOL DE LA TRANQUILIDAD PARA LA AZZURRI!! Asistencia MÁGICA de Tonali y golazo a colocar de Kean, para que Italia se ponga 2-0 ante Irlanda del Norte.



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Los resultados del repechaje europeo

El repechaje de la UEFA dejó varios cruces intensos y algunas sorpresas en las semifinales. Italia cumplió y eliminó a Irlanda del Norte con un sólido 2-0, mientras que Bosnia y Herzegovina dio el golpe al vencer a Gales por penales tras el 1-1 en el tiempo regular y meterse en la definición.

Embed ¡¡ACÁ ESTÁ EL RIVAL DE ITALIA!! Alajbegovic abrió el pie, le dio la victoria a Bosnia vs. Gales y su Selección jugará ante el equipo de Gattuso por un lugar en la Copa del Mundo de 2026.



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En otros encuentros, Suecia superó 3 a 1 a Ucrania y avanzó a la final, donde se medirá con Polonia, que derrotó 2-1 a Albania. Además, Turquía venció a Rumania en Estambul y se enfrentará a Kosovo, que eliminó a Eslovaquia en un partidazo.

También hubo lugar para otras definiciones: República Checa avanzó tras vencer por penales a Irlanda luego de igualar 2-2, mientras que Dinamarca goleó 4-0 a Macedonia del Norte. Estos resultados configuraron la final que otorgará un lugar en el Grupo A, donde ya esperan México, Sudáfrica y Corea del Sur.

De esta manera, las finales del repechaje europeo no solo definirán los últimos clasificados al Mundial 2026, sino también la conformación de los grupos: el ganador de Italia-Bosnia irá al Grupo B, el de Turquía-Kosovo al Grupo D, y el de Suecia-Polonia al Grupo F.