Italia venció a Irlanda del Norte y le queda solo un paso para meterse en el Mundial

La Azzurra se impuso 2 a 0 ante los irlandeses en Bérgamo con goles de Sandro Tonali y Moise Kean y si vence a Bosnia volverá a una Copa del Mundo tras sus ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022.
Italia dio un paso clave para volver a una Copa del Mundo. El equipo dirigido por Gennaro Gattuso derrotó 2 a 0 a Irlanda del Norte en Bérgamo y avanzó a la final del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026, manteniendo vivo el sueño de regresar a la máxima cita del fútbol.
La Azzurra salió al campo con un ímpetu arrollador desde el inicio, decidida a evitar un tercer golpe consecutivo tras quedarse afuera de Rusia 2018 y Qatar 2022. Durante el primer tiempo, Italia dominó la posesión pero se encontró con una sólida defensa norirlandesa que logró resistir cada intento, generando cierta impaciencia en las tribunas.
El equipo local manejó la posesión (56%) y acumuló llegadas siendo superior (20 remates contra 7), pero recién pudo destrabar el partido en el complemento. A los 56 minutos, Sandro Tonali capturó un rebote en la puerta del área y sacó un potente derechazo para abrir el marcador y desatar el alivio en Bérgamo.
Con la ventaja, Italia ganó confianza y fue por más. Moise Kean y Mateo Retegui generaron peligro constante, pero fue Kean quien terminó de sentenciar la historia a los 80 minutos, con una gran acción individual que culminó en el 2-0 definitivo para el festejo de los italianos.
Con el 2-0 en el marcador, el conjunto italiano no tuvo problemas para mantener la ventaja en el tanteador con un Gianluigi Donnarumma que tuvo una noche tranquila ante un rival con escasa profundidad.
Con este triunfo, Italia quedó a un solo partido de regresar a la Copa del Mundo, un objetivo que tomó carácter de urgencia tras sus recientes frustraciones. La Azzurra, cuatro veces campeona del mundo, está ahora a 90 minutos de meterse en el Grupo B, donde ya esperan Canadá, Qatar y Suiza. Su último obstáculo será Bosnia y Herzegovina, a quien enfrentará como visitante en la final del repechaje.
El repechaje de la UEFA dejó varios cruces intensos y algunas sorpresas en las semifinales. Italia cumplió y eliminó a Irlanda del Norte con un sólido 2-0, mientras que Bosnia y Herzegovina dio el golpe al vencer a Gales por penales tras el 1-1 en el tiempo regular y meterse en la definición.
En otros encuentros, Suecia superó 3 a 1 a Ucrania y avanzó a la final, donde se medirá con Polonia, que derrotó 2-1 a Albania. Además, Turquía venció a Rumania en Estambul y se enfrentará a Kosovo, que eliminó a Eslovaquia en un partidazo.
También hubo lugar para otras definiciones: República Checa avanzó tras vencer por penales a Irlanda luego de igualar 2-2, mientras que Dinamarca goleó 4-0 a Macedonia del Norte. Estos resultados configuraron la final que otorgará un lugar en el Grupo A, donde ya esperan México, Sudáfrica y Corea del Sur.
De esta manera, las finales del repechaje europeo no solo definirán los últimos clasificados al Mundial 2026, sino también la conformación de los grupos: el ganador de Italia-Bosnia irá al Grupo B, el de Turquía-Kosovo al Grupo D, y el de Suecia-Polonia al Grupo F.
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