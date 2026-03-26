Un comienzo discreto: los números de Carlo Ancelotti como entrenador de Brasil

Bajo la dirección del prestigioso entrenador italiano, la Canarinha lleva nueve partidos con cuatro triunfos, dos empates y tres derrotas. Flojo para una potencia del mundo.
Brasil perdió 2 a 1 con Francia en un amistoso disputado en Estados Unidos a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo. La Canarinha sufrió los goles de Kylian Mbappé (32') y Hugo Ekitike (65'), logró el descuento mediante un tanto de Gleison Bremer (78') para ponerse en partido pero no pudo evitar la derrota. Carlo Ancelotti, uno de los entrenadores más prestigiosos de la historia, está teniendo un comienzo discreto en el país cinco veces campeón del mundo.
El debut de Ancelotti en el banco de Brasil se dio el 5 de junio del año pasado frente a Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas: fue un empate sin goles en Guayaquil, logrando así un punto de visitante ante un rival de muy buena actualidad, que finalizó segundo en la clasificación solo detrás de Argentina.
El ciclo continuó de la mejor manera con un triunfo 1 a 0 a Paraguay para asegurar su lugar en la Copa del Mundo. Y, además, en su siguiente presentación el equipo goleó 3 a 0 a Chile. Sin embargo, después vendrían dos derrotas en tres partidos: cayó con Bolivia (0-1) en el fin de las Eliminatorias y en un amistoso con Japón (1-2) más allá de un triunfo cómodo contra el humilde Corea del Sur (5-0).
Brasil sufrió un gol de Mbappé en la caída 2 a 1 con Francia en Estados Unidos.
Y, en el tiempo más reciente, Brasil venció a Senegal (2-0), igualó con Túñez (1-1) y perdió con Francia (2-1) en sus últimos compromisos. De esta manera, Ancelotti lleva nueve partidos dirigidos en Brasil con cuatro triunfos y cinco partidos donde no terminó festejando: dos empates y tres caídas.
"No somos los favoritos (a ganar la Copa del Mundo) basándonos en los resultados que hemos tenido. Pero el peso de la camiseta, el peso de los jugadores que tenemos aquí... Solo necesitábamos acoplarnos. Haremos todo lo posible para que Brasil vuelva a estar en la cima", expresó Vinicius, figura del equipo, en las últimas horas.
Brasil integra el Grupo C de la Copa del Mundo con Marruecos, Escocia y Haití, donde debería lograr la clasificación con tranquilidad. Después de un primer partido duro, se medirá con equipos que están lejísimos en nivel individual y colectivo. Lo cierto es que el inicio de Ancelotti en Brasil no fue el esperado, así como también tiene todo para hacer historia.
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