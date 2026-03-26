Un comienzo discreto: los números de Carlo Ancelotti como entrenador de Brasil

Y, en el tiempo más reciente, Brasil venció a Senegal (2-0), igualó con Túñez (1-1) y perdió con Francia (2-1) en sus últimos compromisos. De esta manera, Ancelotti lleva nueve partidos dirigidos en Brasil con cuatro triunfos y cinco partidos donde no terminó festejando: dos empates y tres caídas.

"No somos los favoritos (a ganar la Copa del Mundo) basándonos en los resultados que hemos tenido. Pero el peso de la camiseta, el peso de los jugadores que tenemos aquí... Solo necesitábamos acoplarnos. Haremos todo lo posible para que Brasil vuelva a estar en la cima", expresó Vinicius, figura del equipo, en las últimas horas.

Brasil integra el Grupo C de la Copa del Mundo con Marruecos, Escocia y Haití, donde debería lograr la clasificación con tranquilidad. Después de un primer partido duro, se medirá con equipos que están lejísimos en nivel individual y colectivo. Lo cierto es que el inicio de Ancelotti en Brasil no fue el esperado, así como también tiene todo para hacer historia.