Tomás Molina, hincha de Huracán, marcó para Argentinos Juniors, festejó el gol y le pidió perdón a su familia

"Es difícil explicar las sensaciones. Me salió del alma haberlo gritado así y yo sabía que era muy difícil que hoy no pueda gritarlo", contó en una nota con ESPN, aún con las revoluciones del desgastante partido que duró 120 minutos.



El futbolista salió de las Inferiores del Globo, pero jugó tan solo cuatro partidos en Primera. Sin embargo, la pasión no se borra y lo constató grabándoselo en la piel. “Cuando era muy chico me tatué las iniciales. Fue una idea en conjunto con mi hermano”, contó en 2021, en diálogo con el medio Por Siempre Globo. Sigue ahí pero la camiseta que viste es otra y por la cual festeja goles agónicos.

"Es difícil explicar las sensaciones. Me salió del alma haberlo gritado así y yo sabía que era muy difícil que hoy no pueda gritarlo", contó en una nota con ESPN, aún con las revoluciones del desgastante partido que duró 120 minutos.



El futbolista salió de las Inferiores del Globo, pero jugó tan solo cuatro partidos en Primera. Sin embargo, la pasión no se borra y lo constató grabándoselo en la piel. “Cuando era muy chico me tatué las iniciales. Fue una idea en conjunto con mi hermano”, contó en 2021, en diálogo con el medio Por Siempre Globo. Sigue ahí pero la camiseta que viste es otra y por la cual festeja goles agónicos.





Embed "ME SALE DEL ALMA HABERLO GRITADO ASÍ. LE PIDO PERDÓN A MI FAMILIA". Tomás Molina le marcó a Huracán y metió a Argentinos en las semifinales del #TorneoApertura.



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Entre risas y sin poder ocultar la felicidad de haberle dado el boleto al Bicho de estar entre los cuatro mejores, agregó: "Le pido perdón a mi familia, ja, pero yo creo que deben estar muy contentos. Hoy estoy muy feliz en Argentinos y agradecido con la gente siempre". Pero siguió ofreciendo disculpas, quizás, con algún sentimiento de culpa: "Le tengo que pedir perdón a mi abuelo, primero, que está en el cielo y a mi tío que no quiso venir. A mi viejo que sí vino pero que quizás tiene sensaciones encontradas. Ellos quieren lo mejor para mí. Me siento muy identificado con el club".



Con la mente ya puesta en lo que sigue, el equipo de Nico Diez se enfrentará a Belgrano en el Estadio Diego Armando Maradona, en busca de un lugar en la gran final que definirá al primer clasificado a la Copa Libertadores 2027.