El ex DT repasó lo sucedido aquel 26 de junio de 2011, sin esquivar su responsabilidad y lanzó un par de frases picantes. Una de las declaraciones más fuertes vino de la mano del penal errado por Mariano Pavone, penal hubiera servido para que River mantuviera la categoría. "Cuando Pavone erró el penal se hizo un silencio total en el Monumental", sentenció Jota Jota.

"A veces te aíslan, que es diferente. Por los resultados que no se dieron, como el descenso de River. Era una de las personas más responsables. Era el DT del equipo que se fue al descenso. Te hacen responsables, asumí la responsabilidad. El pibe joven, el que no me vio jugar. El que no sabe que estuve desde los doce años en River. Ese sí por ahí me dice: 'Nos mandaste al descenso. El más perjudicado soy yo. El protagonista eran los jugadores, yo y la CD. Nadie se quería ir. El que peina canas me dice: "River no venía bien". Me alienta. Siempre salí, no me oculté. River me agarró con experiencia y ya había dirigido varios equipos. Sabía que podía pasar. No había otra alternativa. Passarella buscó técnicos y algunos no quisieron venir. Otros porque estaban trabajando. Yo a River le pongo el hombro en cualquier momento, como en su momento. Sabía que era un momento difícil", reflexionó quien disputara casi 500 partidos con la banda roja.

image.png Jota Jota López el día del descenso de River

En la extensa entrevista con Sebastián Vignolo para ESPN, López se refirió a una teoría sobre el descenso: "Había cosas que estaban armadas".

"Había gente en la tribuna que no era de River", dijo sobre el partido revancha de la Promoción con Belgrano de Córdoba, el empate 1 a 1 en el Monumental . "Eran grondonistas que tenían la orden de armar una trifulca si River iba ganando para que suspendan el partido y le dieran los puntos a Belgrano".