Los elogios de Carlos Alcaraz a Tomás Etcheverry después del duelo entre ambos

El tenista español, número uno del mundo, destacó el nivel del platense luego del duro encuentro en el Masters de Montecarlo, en el que terminó quedándose con la victoria.
El sueño de Tomás Etcheverry en el Masters 1000 de Montecarlo se acabó este jueves frente a Carlos Alcaraz, en la instancia de los octavos de final del certamen. El español, número uno del ranking ATP, lo venció por 6-1, 4-6 y 6-3 en dos horas y 24 minutos de acción y luego lo llenó de elogios al platense ante el micrófono.
"Es un jugador muy difícil sobre todo en polvo de ladrillo. Es un luchador", inició Alcaraz, quien se impuso 6 a 1 en el primer set. Sin embargo, Etcheverry demostró una gran resiliencia y lo derrotó por 6 a 4 en el segundo set, logrando así emparejar la historia en Montecarlo.
De todas maneras, Alcaraz terminó imponiéndose 6 a 3 a Etcheverry en el tercer set para quedarse con la victoria y la clasificación a los cuartos de final del certamen. Tras el triunfo que le costó conseguir, el español reconoció con más declaraciones la labor del argentino.
"Tengo mucho respeto por él, por lo que está haciendo en el circuito. Impresionante. Estoy muy feliz de verlo subir posiciones. Era la primera vez que nos encontrábamos", confesó el oriundo de El Palmar en relación a lo mostrado por Etcheverry.
El platense era el único argentino en carrera en el tercer Masters 1000 de la temporada, tras las distintas derrotas de su compatriotas en rondas anteriores. Al margen del dolor por la eliminación, el número 30 del listado mundial, alcanzó por primera vez, en torneos de esta índole, los octavos de final. Su próximo desafío será defender a capa y espada el muy buen puesto que ostenta en la actualidad.
Ahora, los cuatro partidos que definirán los semifinalistas en el Principado serán: Joao Fonseca vs. Alexander Zverez; Félix Auger-Aliassime vs. Jannik Sinner (nro. 2 del mundo); Carlos Alcaraz vs. Aleksandr Búblik y Valentin Vacherot vs. Álex de Minaur. Los mismos se jugarán, en su totalidad, en la jornada del viernes.
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