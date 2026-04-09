Los elogios de Carlos Alcaraz a Tomás Etcheverry después del duelo entre ambos

El platense era el único argentino en carrera en el tercer Masters 1000 de la temporada, tras las distintas derrotas de su compatriotas en rondas anteriores. Al margen del dolor por la eliminación, el número 30 del listado mundial, alcanzó por primera vez, en torneos de esta índole, los octavos de final. Su próximo desafío será defender a capa y espada el muy buen puesto que ostenta en la actualidad.

Ahora, los cuatro partidos que definirán los semifinalistas en el Principado serán: Joao Fonseca vs. Alexander Zverez; Félix Auger-Aliassime vs. Jannik Sinner (nro. 2 del mundo); Carlos Alcaraz vs. Aleksandr Búblik y Valentin Vacherot vs. Álex de Minaur. Los mismos se jugarán, en su totalidad, en la jornada del viernes.