Copa Argentina: Talleres y Platense avanzaron a los 16avos de manera agónica

En Rosario, Talleres venció 2-0 a Argentino de Merlo tras un primer tiempo discreto y una segunda parte de claro dominio cordobés. El ingreso de Giovanni Baroni fue clave, ya que el juvenil abrió el marcador a los 44 minutos del segundo tiempo, cuando el partido parecía encaminarse a los penales.

Con el rival jugado en ataque, el equipo de Carlos Tevez aprovechó los espacios y Valentín Depietri liquidó la historia en tiempo de descuento, confirmando la superioridad de la T y asegurando el pase a la próxima ronda, donde enfrentará al ganador del cruce entre Atlético Tucumán y Sportivo Barracas.

El resumen de Talleres 2-0 Argentino de Merlo

En Caseros, Platense también tuvo que esperar hasta el cierre para festejar. El Calamar superó 1-0 a Argentino de Monte Maíz en un duelo parejo, con pocas situaciones claras y un desarrollo trabado durante gran parte del partido que favorecía por supuesto al equipo del Federal A con menos obligación en el cotejo.

El desahogo llegó a los 46 minutos del segundo tiempo, cuando Víctor Cuesta, en su debut, marcó de cabeza el único gol del encuentro. El tanto le permitió a Platense evitar los penales, sellar una clasificación trabajada, y quedar a la espera del ganador entre Godoy Cruz y Deportivo Morón para la siguiente instancia.

El resumen de Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz