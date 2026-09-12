Una histórica ceremonia en Rosario abrió los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Pueblos originarios, inmigrantes y trabajadores agrícolas, ganaderos e industriales aparecieron en escena como protagonistas de la conformación de la identidad santafesina. Un río proyectado sobre los pisos LED funcionó como hilo conductor, en referencia a la importancia del agua y el Paraná en la historia provincial.

El primer gran bloque culminó con Abel Pintos interpretando una versión con ritmo de chamamé del Himno Nacional Argentino.

Luego llegó el momento de los verdaderos protagonistas. Los atletas de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela desfilaron hacia el escenario mientras el Monumento adoptaba, mediante mapping, los colores de las banderas de cada país.

La apertura oficial

La ceremonia protocolar tuvo como uno de sus momentos centrales el izamiento de la bandera olímpica, que fue trasladada por históricos deportistas argentinos: Maximiliano Rodríguez, Ayelén Stepnik, Germán Chiaraviglio y Walter Herrmann.

Después del Juramento Olímpico, el gobernador Maximiliano Pullaro declaró formalmente inaugurados los Juegos.

“Bienvenidos a esta tierra de deportistas, de artistas reconocidos en todo el mundo. Bienvenidos al lugar donde creamos la bandera nacional”, expresó el mandatario provincial.

Pullaro destacó además que Santa Fe debió esperar cuatro décadas para recibir un acontecimiento deportivo de estas características y reivindicó valores como “la disciplina, la constancia, la perseverancia y el trabajo en equipo”.

Previamente, el presidente de ODESUR, Mario Moccia, agradeció a las autoridades provinciales y municipales por la organización y sostuvo que durante la competencia “Santa Fe será la capital del deporte sudamericano”.

“Que estos Juegos dejen un legado deportivo y humano para toda la provincia y para las nuevas generaciones de nuestra región”, expresó.

Música, deporte y emoción

Con los Juegos oficialmente abiertos, más de 50 artistas, bailarines e intérpretes llevaron las disciplinas deportivas al escenario. La puesta agrupó las competencias en cinco universos: deportes acuáticos, colectivos, artísticos, de combate y destreza, y urbanos.

La música volvió a ocupar un lugar central. Soledad Pastorutti interpretó “Oración del Remanso” y “A Don Ata”; Valentino Merlo cantó “Agua” y compartió “Toco y me voy” con Luck Ra, quien también interpretó “Ala Delta”. Mery San Dámaso y Agustín “Rada” Aristarán se sumaron a la celebración, mientras un ensamble especialmente formado para la ocasión ofreció una versión instrumental de “Libertango”, de Astor Piazzolla.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el tradicional encendido de la llama olímpica. Un video mostró el recorrido de la antorcha por diferentes puntos de Santa Fe hasta desembocar en Rosario.

Allí apareció Luciana Aymar, leyenda de Las Leonas y una de las grandes figuras de la historia del deporte argentino. La exjugadora recibió la antorcha y se la entregó a la niña que había iniciado el relato de la ceremonia junto a Baglietto.

Ambas trasladaron la llama hasta el pebetero, diseñado con forma de Flor de Irupé, símbolo estrechamente vinculado con el paisaje del Litoral. Con el fuego encendido, Santa Fe 2026 quedó inaugurado también simbólicamente.

Baglietto regresó entonces al escenario para interpretar “Inconsciente Colectivo” junto al ensamble y dar paso a la celebración final.

Cacho Deicas y Abel Pintos compartieron “Jurabas tú”, mientras Valentino Merlo volvió a escena con “Hoy”. Luck Ra hizo bailar al público con “Hola perdida” y la ceremonia concluyó con versiones grupales de “Como la flor” y “La suavecita”.

Así, con una puesta que combinó deporte, cultura e identidad, Santa Fe abrió oficialmente unos Juegos Suramericanos que durante los próximos días tendrán a la provincia como centro del deporte continental.