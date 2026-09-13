Zverev tuvo revancha en Nueva York seis años después y conquistó el US Open

La experiencia

Zverev, sin embargo, hizo pesar su experiencia desde el comienzo. El estadounidense cedió su servicio en el primer game con una doble falta y volvió a cometer el mismo error para entregar el set inicial. El alemán se mostró especialmente sólido con su saque y prácticamente no ofreció oportunidades.

La paridad aumentó en el segundo parcial y desembocó en un tie-break. Allí Zverev volvió a mostrar mayor solidez: tomó una rápida ventaja de 5-0 y terminó cerrando el desempate por 7-2.

Shelton reaccionó cuando parecía que la definición estaba encaminada. En el tercer set esperó su oportunidad y, con el marcador 5-5, consiguió generar tres puntos para quebrar. Zverev salvó el primero, pero el estadounidense aprovechó el siguiente para quedarse con el parcial por 7-5 y prolongar la final.

La reacción duró poco. Zverev quebró inmediatamente en el cuarto set y tomó el control definitivo del encuentro. Más tarde volvió a quedarse con el servicio de Shelton para adelantarse 5-2 y quedar a un paso de la consagración.

Con su saque, el alemán selló finalmente la victoria y protagonizó una curiosa escena: demoró algunos segundos en advertir que el último golpe de Shelton se había ido largo y que acababa de convertirse en campeón del US Open.

Una revancha que tardó seis años

Nueva York tenía un significado especial para Zverev. En 2020 estuvo muy cerca de conquistar allí su primer Grand Slam: ganaba dos sets a cero ante Thiem y llegó a sacar para campeonato en el tercero, pero terminó protagonizando una dolorosa remontada en contra.

El propio alemán reconoció posteriormente que aquella derrota necesitó más de cinco años para cicatrizar. La conquista de Roland Garros en 2026 había comenzado a cerrar esa historia y el título conseguido ahora en el Arthur Ashe completó la revancha.

Además, Zverev se convirtió en el tenista nacido en la década de 1990 con más títulos de Grand Slam, por encima de Thiem y Daniil Medvedev, ambos con uno.

Shelton, pese a la derrota, cerró el mejor torneo de su carrera y ascenderá al cuarto puesto del ranking mundial. Para Zverev, en cambio, la consagración confirmó una temporada excepcional: con Roland Garros y el US Open en sus manos, pasó a liderar la carrera anual rumbo a las Finales ATP de Turín y se consolidó como uno de los grandes protagonistas de 2026.