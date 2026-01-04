Julián Álvarez fue padre por primera vez: así celebró la llegada de Amadeo

La publicación superó los 600.000 “me gusta” y más de 7.000 comentarios. Bajo la simple leyenda “Amadeo”, el futbolista compartió una imagen en la que se ve la mano izquierda del recién nacido replicando el gesto del Hombre Araña, el festejo característico del atacante del Atlético de Madrid.

En la foto también aparecen dos manos adultas, que sostienen los pequeños dedos del bebé, en una escena íntima y emotiva.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JULIÁN ALVAREZ (@juliaanalvarez)

El guiño no pasó desapercibido para los hinchas ni para el ambiente del fútbol. Puño cerrado y tres dedos levantados (índice, pulgar y meñique), la imagen remitió de forma directa al festejo más emblemático del exRiver, mezclando ternura, identidad y complicidad futbolera.

Entre los primeros en saludar a la pareja estuvo Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, que escribió: “Felicitaciones para los dos y muchas bendiciones para ese hermoso bebé. Bienvenido, Amadeo”. También llegaron mensajes de compañeros del Atlético de Madrid y de la Selección Argentina, como Nahuel Molina y Giuliano Simeone. “Felicitacionessss a los dos!!! Vamos Amadeo!”, publicó el hijo del Cholo.

La cuenta oficial de River también se sumó a los saludos con un mensaje cargado de identidad: “Bienvenido Amadeo, un riverplatense más”. El nombre había sido anunciado por Álvarez el pasado 27 de septiembre, en homenaje a dos ídolos históricos del club de Núñez: Amadeo Carrizo y Ángel Amadeo Labruna.

El nacimiento se produjo el último viernes en un hospital de España. Con autorización del Atlético de Madrid, Julián Álvarez estuvo presente durante el parto y luego regresó a la concentración del equipo. En el club valoraron el gesto y su rápida reincorporación, y todo indica que Diego Simeone lo tendrá en cuenta para el próximo encuentro.