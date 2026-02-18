Julián Álvarez marcó de penal y se lesionó Lautaro Martínez en la Champions League

Atlético Madrid comenzó ganando con un gol de Julián de penal a los siete minutos de juego y amplió el marcador sobre el final del primer tiempo con un tanto de Ademola Lookman. De esta manera, el equipo del Cholo Simeone se fue 2 a 0 al descanso en un panorama alentador.

Sin embargo, Brujas reaccionó en el complemento con goles de Raphael Onyedika y Nicolo Tresoldi en los primeros 15 minutos. De esa manera, se esfumó la ventaja del equipo español. Un gol en contra de Joel Ordóñez devolvió la ventaja parcial al Atlético, pero Christos Tzolis selló el empate a cinco del final. La serie quedó empatada y se resolverá en Madrid.

El gol de Julián Álvarez para Atlético Madrid en Champions League

Julián Álvarez dejó parado al arquero de Brujas para anotar el 1-0 de Atlético de Madrid.



En paralelo, Inter sufrió un golpazo: perdió por 3 a 1 ante Bodo/Glimt en Noruega y deberá ir por la remontada en Italia. El equipo italiano empezó perdiendo por un tanto de Sondre Fet y Francesco Pio Esposito empató antes de que se acabe el primer tiempo. Luego, en el complemento, Jens Hauge y Kasper Hogh golpearon a favor para los locales. La revancha se jugará en el Giuseppe Meazza, donde el Nerazzurro buscará revertir la historia.

Lautaro Martínez salió del campo a los 15 minutos del complemento y después del partido su entrenador Cristian Chivu reveló que "sufrió una lesión grave", despertando alarmas en la Selección Argentina. Claro, cada vez falta menos para la Copa del Mundo...

En los otros cruces de la jornada, Newcastle goleó 6-1 a Qarabag con una actuación estelar de Anthony Gordon, autor de cuatro tantos, y dio un paso decisivo hacia la clasificación. Además, Bayer Leverkusen venció 2-0 a Olympiacos como visitante, resultado que lo deja bien perfilado de cara al encuentro de vuelta.