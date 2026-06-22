Lionel Scaloni: "Vamos a estar en la pelea por ganar el Mundial"

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Sin embargo, el DT destacó la reacción del capitán, que luego convirtió un doblete y volvió a ser determinante: “Aún cuando el equipo estaba sufriendo, Leo robó balones, estaba comprometido. Yo ya no sé más qué decir, nada alcanza”, afirmó antes de sintetizar su influencia en el funcionamiento colectivo: “Cuando Leo se activa, se activan todos”.

Más allá del análisis puntual del partido, Scaloni bajó un mensaje de confianza de cara a lo que viene en el torneo: “Hay un montón de selecciones que pueden ser campeonas del mundo. Nosotros vamos a estar en la pelea por ganar el Mundial”, aseguró, dejando en claro que Argentina se mantiene dentro del grupo de candidatos.

También destacó el compromiso del plantel en todas las líneas, con especial mención a los delanteros y defensores con que “Lautaro hizo un trabajo enorme. Él y Julián entienden muy bien el mensaje” y valoró la solidez del fondo ante las variantes obligadas por lesiones.

Finalmente, el entrenador subrayó la amplitud del plantel y la importancia de la rotación de cara a la continuidad del certamen. “El Mundial es largo y tenemos muchas alternativas, sabemos que todos los jugadores nos pueden aportar lo suyo”, cerró Scaloni, enfocado en la próxima fase del torneo.

Scaloni habló del estado de Cuti Romero

El defensor cordobés Cristian Romero salió en el segundo tiempo con algunas molestias. Sobre su situación, Scaloni explicó: “De Cuti no sabemos qué pasó, pero sí que es algo que arrastraba. Espero no sea nada”, y agregó: “Le van a hacer estudios”.

Finalmente, el entrenador subrayó la amplitud del plantel y la importancia de la rotación de cara a la continuidad del certamen. “El Mundial es largo y tenemos muchas alternativas, sabemos que todos los jugadores nos pueden aportar lo suyo”, cerró Scaloni, enfocado en la próxima fase del torneo.