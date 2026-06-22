Lionel Scaloni: "Vamos a estar en la pelea por ganar el Mundial"

El entrenador de la Selección aseguró que "será duro" el camino pero puso al equipo como uno de los candidatos al título tras lograr el pase a 16avos de final.
Argentina venció 2 a 0 a Austria en Dallas por la segunda jornada del Grupo J con el que logró la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Tras el encuentro, Lionel Scaloni expresó: “Sufrimos, sabemos sufrir, eso es importante. Contento por haber clasificado. Fueron dos partidos complicados”.
Scaloni remarcó que el equipo supo adaptarse a distintos escenarios del juego: “Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Por momentos no tuvimos la pelota y el mérito es saber qué hacer en cada momento”. El DT valoró la lectura táctica y la respuesta colectiva en los tramos más complejos.
El entrenador también hizo referencia a la autocrítica interna y a los ajustes necesarios durante el partido. “Teníamos cosas por mejorar. Cuando fuimos pacientes encontramos los pases y creamos situaciones de gol”, señaló el técnico, al que se lo vio muy conforme con el rendimiento del equipo.
Por otro lado, uno de los momentos clave fue el penal fallado por Lionel Messi en el arranque del encuentro, situación que, según Scaloni, pudo haber cambiado el desarrollo. “Sentimos un poco la sensación de que si hacíamos ese gol, hubiese sido diferente”, admitió.
Sin embargo, el DT destacó la reacción del capitán, que luego convirtió un doblete y volvió a ser determinante: “Aún cuando el equipo estaba sufriendo, Leo robó balones, estaba comprometido. Yo ya no sé más qué decir, nada alcanza”, afirmó antes de sintetizar su influencia en el funcionamiento colectivo: “Cuando Leo se activa, se activan todos”.
Más allá del análisis puntual del partido, Scaloni bajó un mensaje de confianza de cara a lo que viene en el torneo: “Hay un montón de selecciones que pueden ser campeonas del mundo. Nosotros vamos a estar en la pelea por ganar el Mundial”, aseguró, dejando en claro que Argentina se mantiene dentro del grupo de candidatos.
También destacó el compromiso del plantel en todas las líneas, con especial mención a los delanteros y defensores con que “Lautaro hizo un trabajo enorme. Él y Julián entienden muy bien el mensaje” y valoró la solidez del fondo ante las variantes obligadas por lesiones.
Finalmente, el entrenador subrayó la amplitud del plantel y la importancia de la rotación de cara a la continuidad del certamen. “El Mundial es largo y tenemos muchas alternativas, sabemos que todos los jugadores nos pueden aportar lo suyo”, cerró Scaloni, enfocado en la próxima fase del torneo.
El defensor cordobés Cristian Romero salió en el segundo tiempo con algunas molestias. Sobre su situación, Scaloni explicó: “De Cuti no sabemos qué pasó, pero sí que es algo que arrastraba. Espero no sea nada”, y agregó: “Le van a hacer estudios”.
Finalmente, el entrenador subrayó la amplitud del plantel y la importancia de la rotación de cara a la continuidad del certamen. “El Mundial es largo y tenemos muchas alternativas, sabemos que todos los jugadores nos pueden aportar lo suyo”, cerró Scaloni, enfocado en la próxima fase del torneo.
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