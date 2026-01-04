La captura de Nicolás Maduro impactó también en el deporte venezolano

Desde el sábado por la madrugada, Venezuela vive una crisis sin precedentes tanto para el país como para Latinoamérica, con la operación militar concretada por el Ejército norteamericano para capturar a Maduro y a su esposa, que fueron trasladados a Nueva York. Allí serán juzgados por "narcoterrorismo", entre otros cargos.

En este contexto, el deporte nacional por excelencia en Venezuela se vio obligado a frenar la disputa de su liga que atravesaba el Round Robin, la última etapa del certamen previa a la Serie Final. Sólo se disputaron dos partidos, que tuvieron lugar el viernes, con victorias de los Cardenales de Lara por 6-5 ante los Caribes de Anzoátegui y las Águilas de Zulia por 4-3 sobre los Navegantes de Magallanes.

beisbolvenezuela2 La Liga Venezolana de Béisbol Profesional quedó suspendida por tiempo indefinido.

Los encuentros programadas para el último sábado fueron cancelados y desde la organización indicaron que evaluarán la situación "día a día", sin tener una fecha de reanudación del certamen. Semanas antes, vale recordar, la Confederación de Béisbol del Caribe había decidido sacarle a Venezuela la organización de la Serie del Caribe por motivos políticos y trasldarla a la ciudad mexicana de Jalisco.

“Debemos esperar, pero aún no hay una suspensión definitiva. Hay que proteger a nuestros peloteros y fanáticos. Veremos también si nos alcanzan los días para terminar el torneo”, explicó Giuseppe Palmisano, presidente de la LVBP.

En tanto, hay incertidumbre con el resto de las federaciones locales. Por el lado del fútbol, la temporada 2026 de la Liga Futve debería ponerse en marcha el próximo 30 de enero con la 1º fecha del Torneo Apertura que reúne a 14 equipos. Y por el lado del básquet, el certamen de la primera división tiene cronograma de inicio para el 7 de marzo.