Oficial: River presentó la ampliación y techado del Monumental

“Es un día histórico, que tiene antecedentes, que tiene un recorrido, que tiene que ver con un proceso histórico. Acá no hay ninguna cuestión fundacional. Esta es una construcción colectiva, un sueño colectivo hecho realidad, que data de más de ochenta y cinco años, que tuvo lugar con uno de nuestros grandes íconos, Antonio Liberti, que compró estas tierras, que fue continuado después por el presidente Grossi, que emplazó este estadio y que años más tarde, otro ex presidente del club, Enrique Pardo, ha cerrado la herradura y ha permitido este gran estadio", inició Di Carlo.

"Esta historia, que hoy tiene la posibilidad de ser continuada con una nueva administración, que comenzó hace 12 años con Rodolfo D’Onofrio, con Jorge Brito, y de la que yo me siento orgulloso de haber formado parte y hoy estar al frente", continuó el joven presidente de la institución.

La nueva estructura girará en torno a una tribuna 360°, sostenida por una estructura perimetral de columnas. Esta ampliación sumará 16.000 nuevas localidades equipadas con butacas rojas y blancas, formando en altura una gran bandera alrededor del estadio. Las nuevas ubicaciones estarán destinadas en su totalidad a los socios y estarán cubiertas por el techado, cuya extensión protegerá casi la totalidad de los espectadores, llevando al recinto a un nivel de confort y modernización sin precedentes.

De acuerdo con el anuncio, el plazo estimado de las obras será de tres años y se prevé que las mismas comiencen en abril de este año. Para lograr el techado, River se apoyó en la colaboración con la firma alemana SVP, reconocida por la cobertura de estadios emblemáticos a escala global, como el Riyadh Air Metropolitano, el Tottenham Hotspur Stadium, el Allianz Arena, el Estadio Maracaná y el Santiago Bernabéu, entre otros.

Según la dirigencia, los fondos de semejante obra procederán de bancos internacionales con los que ya existen contratos de confidencialidad y gestiones avanzadas. El crédito internacional incluirá tasas supercompetitivas y será cancelado con los propios ingresos que la nueva obra generará. El club subrayó que este modelo respeta el principio de no comprometer los recursos operativos habituales: “El club va a poder después cancelar y poder solventar y afrontar el vencimiento de capital e intereses de ese crédito con los propios ingresos corrientes que esta nueva obra genera”.

Por último, el presidente Di Carlo reconoció por esta obra el apoyo de los 350.000 socios: “Son quienes sostienen a River en todo momento y quienes permiten que River tenga el orgullo de decir, como asociación civil sin fines de lucro, que puede emprender una obra de esta envergadura, sostenida fundamentalmente, como siempre ha sido, con el esfuerzo de sus socios”.