Enzo Fernández podría irse del Chelsea: está en la mira de varios gigantes de Europa

En Inglaterra, el Manchester City completa el tridente de interesados. El posible recambio en el plantel y la salida de figuras clave abren una puerta para la llegada de Enzo, que además ya fue dirigido por Enzo Maresca, uno de los nombres que suena para el banco. Ese antecedente suma peso a una eventual operación.

Mientras tanto, el presente del Chelsea no ayuda a sostenerlo. El equipo atraviesa un momento irregular, con dificultades para meterse en competiciones europeas y la reciente salida de Liam Rosenior. En ese escenario, el futuro del argentino queda abierto y su nombre promete ser uno de los grandes protagonistas del próximo mercado.