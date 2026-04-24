Enzo Fernández podría irse del Chelsea: está en la mira de varios gigantes de Europa

En medio de la crisis del club londinense, que está fuera de la zona de clasificación de copas, el mediocampista argentino es seguido de cerca por importantes instituciones del continente.
El futuro de Enzo Fernández vuelve a estar en el centro de la escena europea. A pocas semanas del cierre de la temporada, el mediocampista argentino aparece en el radar de tres potencias como Real Madrid, PSG y Manchester City, en un contexto donde su continuidad en Chelsea genera cada vez más dudas. El nivel sostenido del campeón del mundo lo posiciona como una de las piezas más codiciadas del mercado.
La posible salida, sin embargo, no será sencilla. El ex River tiene contrato vigente hasta 2032 y una cláusula de rescisión que ronda los 121 millones de euros. Ese monto limita el número de interesados, aunque no espanta a los clubes más poderosos del continente, que cuentan con espalda económica para afrontar una operación de esa magnitud.
El primero en la lista es el Real Madrid, que lo sigue desde hace tiempo y lo considera una opción para reforzar su mediocampo. El interés no es nuevo, pero se mantiene firme, incluso después de algunos cortocircuitos que tuvo el jugador en Inglaterra tras expresar su deseo de vivir en España.
Desde Francia, el PSG también aparece como candidato fuerte. El club parisino, con capacidad financiera y ambición de seguir dominando en Europa, ve con buenos ojos la incorporación del argentino. Además, el vínculo con Javier Pastore, uno de sus representantes y exjugador del club, podría facilitar las negociaciones.
En Inglaterra, el Manchester City completa el tridente de interesados. El posible recambio en el plantel y la salida de figuras clave abren una puerta para la llegada de Enzo, que además ya fue dirigido por Enzo Maresca, uno de los nombres que suena para el banco. Ese antecedente suma peso a una eventual operación.
Mientras tanto, el presente del Chelsea no ayuda a sostenerlo. El equipo atraviesa un momento irregular, con dificultades para meterse en competiciones europeas y la reciente salida de Liam Rosenior. En ese escenario, el futuro del argentino queda abierto y su nombre promete ser uno de los grandes protagonistas del próximo mercado.
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