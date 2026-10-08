La dura reflexión de Nicolás Tagliafico sobre la final del Mundial 2026 ante España: "Nos pasaron por arriba"

“Creo que la gente buscó un poco buscar esa manera de decir que no fuimos la selección que conocía todo el mundo. Pero lamentablemente creo que tácticamente nos pasaron por arriba”@nico_taglia sobre la final perdida ante España.Mirá la nota completa: https://t.co/qcFp4cYZZ9 https://t.co/Y5pvVGyE0p — ClankJPV (@ClankJPV) October 7, 2026

La propuesta española fue otro de los puntos destacados. "España siempre fue una selección de presionar muy alto, de sacarte el balón y mantener la posesión, que es algo que a nosotros no nos gusta. Nosotros somos también lo opuesto", explicó.

El problema apareció cuando el conjunto nacional perdió el dominio de la pelota. "Nosotros somos un equipo que nos gusta tener la posesión de la pelota, nos gusta controlar el juego y cuando, lamentablemente, nos sacan el control del juego, somos un equipo que tiene que jugar compacto, y no somos los mejores en eso", agregó.

Para graficar aquella dificultad, recordó una acción puntual del encuentro: "Ahora se me viene a la cabeza, una jugada donde creo que Juli le quería dar un pase a Leo y le quedó largo, y Unai Simón estaba alto, que por ahí si tenés ese poquito, ese toque diferente, por ahí cambian las cosas".

Además, explicó cómo esos pequeños errores pueden terminar afectando el físico y la cabeza de un equipo que no está acostumbrado a defender durante largos períodos: "Han pasado algunas jugadas así que uno no se da cuenta, por ahí. Pero el que ve fútbol, el que sabe fútbol, se da cuenta de que esos toques o esas jugadas imprecisas hacen que la vuelva a tener el rival y la vuelva a tener el rival. Y llega un momento que te agota, te agota físicamente, no solo mentalmente. El rival te estresa y no somos un equipo que juegue sin el balón".

Finalmente, el campeón del mundo en Qatar fue directo al reconocer el mérito del adversario. "Hay que admitir que jugaron muchísimo mejor que nosotros y nosotros no pudimos encontrar esa manera de juego, esa tranquilidad de tener la pelota. No la encontramos en ningún momento", concluyó.

La lectura coincide con la que realizó Claudio "Chiqui" Tapia después de la definición. "Jugar cinco finales y ganar cuatro... creo que es la mejor Selección Argentina que hemos tenido. Nos han representado con resultados. Nos sentimos orgullosos del Mundial que hemos tenido a pesar de haber sido superados en la final por España. Estamos muy felices de que estos chicos hayan llevado nuestra bandera a lo más alto", afirmó.