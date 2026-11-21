En medio de su diálogo con Marcelo Benedetto, el capitán de Boca perdió el conocimiento y cayó al suelo en medio de un malestar por desgaste físico y altas temperaturas.
La alegría por la consagración de Boca en la Copa Sudamericana tuvo un momento de preocupación cuando Leandro Paredes se descompensó mientras brindaba una entrevista televisiva en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El capitán del Xeneize hablaba con Marcelo Benedetto, periodista de DSports, cuando perdió el conocimiento y cayó al suelo ante la sorpresa de quienes estaban presentes.
El episodio ocurrió poco después de la victoria por 2-0 frente a Atlético Mineiro, que le permitió al equipo de La Ribera volver a conquistar un título internacional después de 18 años. Paredes había comenzado a hablar sobre la importancia del campeonato y alcanzó a expresar su felicidad antes de desvanecerse. Inmediatamente, recibió asistencia y la transmisión interrumpió el móvil.
Según se informó durante la cobertura, al mediocampista se le había bajado la presión. Minutos después, el propio Benedetto llevó tranquilidad al confirmar que el futbolista se encontraba bien, había recuperado el conocimiento y se había retirado por sus propios medios hacia el vestuario, acompañado por integrantes del cuerpo médico y familiares.
El malestar estuvo relacionado con el desgaste físico y las altas temperaturas de Barranquilla. Durante la final, disputada con una sensación térmica cercana a los 39 grados y una humedad aproximada del 80%, el volante ya había mostrado dificultades para sostener el ritmo del encuentro. Incluso, debió pedir el cambio a los 58 minutos del partido y fue reemplazado por Tomás Belmonte.
Mientras buena parte de los jugadores seguían festejando, Paredes tuvo que abandonar la cancha de Junior de Barranquilla en ambulancia y con suero por la baja de presión que tuvo. En este estado, fue trasladado a una clínica privada en la que le realizaron los chequeos médicos pertinentes.
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