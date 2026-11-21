El malestar estuvo relacionado con el desgaste físico y las altas temperaturas de Barranquilla. Durante la final, disputada con una sensación térmica cercana a los 39 grados y una humedad aproximada del 80%, el volante ya había mostrado dificultades para sostener el ritmo del encuentro. Incluso, debió pedir el cambio a los 58 minutos del partido y fue reemplazado por Tomás Belmonte.

Mientras buena parte de los jugadores seguían festejando, Paredes tuvo que abandonar la cancha de Junior de Barranquilla en ambulancia y con suero por la baja de presión que tuvo. En este estado, fue trasladado a una clínica privada en la que le realizaron los chequeos médicos pertinentes.