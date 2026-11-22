La consagración ante Atlético Mineiro le aseguró una cifra millonaria al Xeneize, que además sumó ingresos por su participación en la Libertadores y ya tiene garantizado otro premio para 2027.
La consagración internacional de Boca tuvo un impacto directo en las arcas del club. Además de quedarse con la Copa Sudamericana tras vencer a Atlético Mineiro, el equipo obtuvo una recompensa económica millonaria que elevó sus ingresos de Conmebol durante la temporada.
En la previa de la premiación, Alejandro Domínguez le entregó dos cheques a Juan Román Riquelme en el campo de juego del Metropolitano de Barranquilla. Uno correspondía a 10 millones de dólares por conquistar el torneo, mientras que el otro, de tres millones, estaba relacionado con la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
De esta manera, el Xeneize acumuló US$12.600.000 por su participación en la Sudamericana 2026. La cifra contempla los premios obtenidos desde los playoffs hasta la final, con el monto más importante reservado para el campeón.
El recorrido comenzó en los playoffs frente a O'Higgins, instancia que le permitió sumar US$500.000. Después, consiguió otros US$600.000 por superar los octavos de final ante Deportivo Recoleta, otros US$700.000 tras eliminar a San Pablo en cuartos y US$800.000 por alcanzar la definición frente a Vasco da Gama -le dio vuelta la serie-.
El premio más importante llegó en Barranquilla: US$10.000.000 por vencer al Galo y levantar el trofeo. Los montos corresponden a cada serie alcanzada y no a cada partido ganado. Por eso, tampoco se incluye el incentivo de US$125.000 por victoria, reservado para los equipos que disputan la fase de grupos, ya que el Xeneize ingresó a este certamen luego de quedar tercero en la primera instancia de la Libertadores.
Pero los ingresos internacionales de la temporada no terminan ahí. A los 12,6 millones obtenidos en la Sudamericana se suman US$3.680.000 correspondientes a la Copa Libertadores 2026, entre el dinero por participar en la fase de grupos y los premios por los triunfos conseguidos.
Así, Boca llegó a los US$16.280.000 en premios de Conmebol durante 2026, sin contar los ingresos que tendrá asegurados por disputar la próxima edición de la Libertadores.
El cheque restante, de tres millones de dólares, corresponde precisamente a esa competencia: es el premio por ingresar a la fase de grupos de 2027. El club ya tenía garantizada su clasificación por haber terminado en lo más alto de la Tabla Anual, por lo que el título continental no modifica el monto ni genera un pago adicional por obtener el cupo mediante dos vías.
Además del beneficio económico, la consagración también le permitirá disputar la Recopa Sudamericana 2027, otro desafío internacional que se suma al calendario del próximo año.
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