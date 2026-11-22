El premio más importante llegó en Barranquilla: US$10.000.000 por vencer al Galo y levantar el trofeo. Los montos corresponden a cada serie alcanzada y no a cada partido ganado. Por eso, tampoco se incluye el incentivo de US$125.000 por victoria, reservado para los equipos que disputan la fase de grupos, ya que el Xeneize ingresó a este certamen luego de quedar tercero en la primera instancia de la Libertadores.

Boca volvió a levantar un título internacional después de 18 años.

Pero los ingresos internacionales de la temporada no terminan ahí. A los 12,6 millones obtenidos en la Sudamericana se suman US$3.680.000 correspondientes a la Copa Libertadores 2026, entre el dinero por participar en la fase de grupos y los premios por los triunfos conseguidos.

Así, Boca llegó a los US$16.280.000 en premios de Conmebol durante 2026, sin contar los ingresos que tendrá asegurados por disputar la próxima edición de la Libertadores.

El cheque restante, de tres millones de dólares, corresponde precisamente a esa competencia: es el premio por ingresar a la fase de grupos de 2027. El club ya tenía garantizada su clasificación por haber terminado en lo más alto de la Tabla Anual, por lo que el título continental no modifica el monto ni genera un pago adicional por obtener el cupo mediante dos vías.

Además del beneficio económico, la consagración también le permitirá disputar la Recopa Sudamericana 2027, otro desafío internacional que se suma al calendario del próximo año.