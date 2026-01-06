La liga de béisbol de Venezuela reanuda su campeonato en medio del conflicto con Estados Unidos

A través de su sitio oficial y redes sociales, la Junta Directiva informó que el Round Robin de la temporada 2025-2026 se reanudará el próximo miércoles 7 de enero. El torneo nacional, que se encontraba en la etapa final antes de la Serie, había sido interrumpido por los incidentes que afectaron al país durante el fin de semana.

Embed La Junta Directiva de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional informa a la opinión pública que el próximo miércoles 7 de enero se reanudará el Round Robin correspondiente a la temporada 2025-2026#UnaVidaUnaLiga | #LVBP https://t.co/aWFIpYSazi pic.twitter.com/lFUqa4MYTj — #UnaVidaUnaLiga (@LVBP_Oficial) January 5, 2026

En el comunicado, la LVBP indicó que los equipos y la organización reprogramarán los encuentros para garantizar el desarrollo de la competencia, y agradeció a los aficionados y a los medios por su apoyo constante al béisbol venezolano.

Semanas antes, la Confederación de Béisbol del Caribe había decidido sacarle a Venezuela la organización de la Serie del Caribe por motivos políticos, trasladándola a la ciudad mexicana de Jalisco.

El Round Robin de la LVBP se reanudará el miércoles 7 de enero con los siguientes encuentros: Águilas del Zulia recibirán a Bravos de Margarita, Caribes de Anzoátegui se medirán ante Navegantes del Magallanes, mientras que Cardenales de Lara descansará. En los días siguientes se disputarán los restantes partidos correspondientes.