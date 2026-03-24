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La Liga Profesional y los clubes se expresaron por el Día de la Memoria

Varios equipos de la Liga Profesional publicaron mensajes en sus redes oficiales con consignas por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia al cumplirse el 50° aniversario del golpe de 1976.

En este 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, varios clubes del fútbol argentino se manifestaron en sus redes sociales con mensajes conmemorativos por el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976. Las publicaciones comenzaron a aparecer apenas pasada la medianoche, con placas y videos alusivos a la fecha.

Uno de los primeros en expresarse fue Boca, que escribió: “Boca Juniors ratifica su compromiso por mantener viva la memoria de los 30.000 desaparecidos que dejó la última dictadura militar en la Argentina. A 50 años del golpe cívico-militar, decimos #NuncaMás”. También publicaron mensajes Racing Club, San Lorenzo, Huracán, Newell’s, Rosario Central y San Martín de Tucumán.

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