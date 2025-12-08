Eduardo Domínguez palpitó la final: "Estudiantes y Racing son los mejores equipos del país"

“Los jugadores entendieron el partido largo que teníamos que hacer. Teníamos que achicar los espacios y dejar que ellos se frustren con las ocasiones que no iban a encontrar. Tenemos jugadores desequilibrantes”, contó Domínguez sobre el clásico ganado al Lobo en el Bosque.

"Sabemos que estar en estas instancias no es sencillo, no es para todos. El equipo se planteó un objetivo en el inicio del año, pero se lo replantearon tras perder la final con Vélez (Supercopa Internacional). Ahora, lo que viene es una final contra un gran equipo, entre los dos mejores del país. Ambos compitieron internacionalmente de la mejor manera y ahora tienen el premio de llegar al último partido para ver quién es mejor", explicó el Barba en la conferencia de prensa.

Por otro lado, Domínguez hizo un repaso de la manera en la que Estudiantes llegó a la final, después de entrar a los Playoffs prácticamente por la ventana y aseguró que esto es algo que alimenta el hambre de sus dirigidos: "Sabemos que muchas veces el fútbol es momentos y hay que aprovecharlos. En el sprint final, el equipo lo está haciendo, está aprovechando el correr de atrás y parece que le sienta cómodo, con las obligaciones y responsabilidades que conlleva":

Por último, de cara a la final, Domínguez le pidió a sus hinchas "que sigan creyendo en los jugadores y el equipo" y analizó las fortalezas del conjunto de Gustavo Costas: "Juegan diferente. Creo que Racing, con su entrenador, se acostumbró a competir fuerte. Cuando quedaron fuera de la Libertadores, muy ajustado y contra el campeón, se prometieron llegar a esta instancia. Van a jugar dos equipos muy fuertes mentalmente, que tienen sus individualidades y saben jugar finales".

Eduardo Domínguez está llevando a cabo un destacado ciclo en Estudiantes de La Plata: llegó en 2023 y ganó tres títulos en tres años (Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024 y Trofeo de Campeones 2024), con la posibilidad de conseguir el cuarto este sábado ante Racing y después abrir nuevas posibilidades en caso de campeonar en Santiago del Estero.