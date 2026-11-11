Tensión entre Zidane y Mbappé en la Selección de Francia: qué tiene que ver Dembélé

La decisión de Zizou de ubicar al capitán por la izquierda para darle el centro del ataque al hombre del PSG generó conflicto en las internas del combinado nacional.
La relación entre Zinedine Zidane y Kylian Mbappé atraviesa sus primeras señales de tensión en la Selección de Francia. Según publicó el diario L’Équipe, el nuevo entrenador no habría encontrado una respuesta entusiasta de su capitán cuando decidió ubicarlo por la banda izquierda para darle a Ousmane Dembélé el puesto de centrodelantero. La decisión táctica habría generado cierta incomodidad en el atacante del Real Madrid y abrió un interrogante sobre cómo se acomodarán las jerarquías dentro del equipo.
El medio francés tituló su artículo: “Entre el capitán Kylian Mbappé y el seleccionador Zinédine Zidane, hay que definir una línea de acción en los Bleus”. En el desarrollo, describió que el vínculo entre ambos está “en modo alternado” desde la llegada del técnico y advirtió que la relación “no es tan armoniosa” como la que el delantero había construido con Didier Deschamps. La comparación resulta significativa por el lugar central que Mbappé ocupó durante el ciclo anterior y por su actual condición de capitán.
El origen de la fricción se remonta a la concentración de septiembre, la primera de Zidane al frente del seleccionado. Allí, el entrenador resolvió desplazar a Mbappé hacia la izquierda del ataque para ubicar a Dembélé como referencia ofensiva. De acuerdo con L’Équipe, esa modificación “pudo ser vivida como una pérdida de jerarquía para uno y un ascenso para el otro”. Si bien el capitán ya había jugado en ese sector durante su carrera, en distintas oportunidades manifestó su preferencia por actuar cerca del área y contar con libertad para definir.
Mbappé aceptó la posición en el encuentro frente a Turquía y convirtió un gol, aunque debió abandonar el partido por una lesión. Según la publicación, el delantero había llegado enfermo a la concentración, apenas pudo completar un entrenamiento y luego dejó la delegación, un contexto que limitó las posibilidades de mantener una conversación extensa con el cuerpo técnico. L’Équipe sostuvo que Zidane interpretó que su capitán “al enterarse de la decisión, se mostró, en el mejor de los casos, cauto, y probablemente, cabizbajo”, aunque aclaró que no se trató de una ruptura entre ambos.
La ausencia de Dembélé por lesión en la actual convocatoria puede facilitar una primera solución al escenario. Sin el atacante del PSG, Mbappé tendría el camino abierto para regresar al centro del ataque en los compromisos ante Italia y Turquía por la Nations League. Además, Zidane buscaría aprovechar este contexto para transmitirle confianza, explicarle el lugar que tendrá en su proyecto y remarcarle las expectativas que tiene sobre su rendimiento y su función como capitán.
La situación representa un desafío importante para el entrenador, que debe administrar el peso de sus principales figuras y, al mismo tiempo, establecer una identidad de juego. Desde su llegada, Zidane consiguió tres victorias y un empate: derrotó dos veces a Bélgica y una a Turquía como visitante, además de igualar 1-1 con Italia en territorio francés. La convivencia entre Mbappé y Dembélé, y el rol que cada uno ocupará en el esquema, aparece como una de las cuestiones que deberá resolver para sostener ese comienzo positivo.
Francia volverá a jugar este jueves, desde las 16.45, cuando visite a Italia en el Giuseppe Meazza, y el 15 de noviembre y a la misma hora, recibirá a Turquía. Tras cuatro jornadas, los Bleus lideran el Grupo A con 10 puntos, seguidos por la Azzurra, con siete, y Bélgica, con seis, mientras que el seleccionado turco todavía no sumó unidades.
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