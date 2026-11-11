Tensión entre Zidane y Mbappé en la Selección de Francia: qué tiene que ver Dembélé

En el Mundial, Mbappé finalizó como goleador con 10 tantos, mientras que Dembélé marcó seis.

La ausencia de Dembélé por lesión en la actual convocatoria puede facilitar una primera solución al escenario. Sin el atacante del PSG, Mbappé tendría el camino abierto para regresar al centro del ataque en los compromisos ante Italia y Turquía por la Nations League. Además, Zidane buscaría aprovechar este contexto para transmitirle confianza, explicarle el lugar que tendrá en su proyecto y remarcarle las expectativas que tiene sobre su rendimiento y su función como capitán.

La situación representa un desafío importante para el entrenador, que debe administrar el peso de sus principales figuras y, al mismo tiempo, establecer una identidad de juego. Desde su llegada, Zidane consiguió tres victorias y un empate: derrotó dos veces a Bélgica y una a Turquía como visitante, además de igualar 1-1 con Italia en territorio francés. La convivencia entre Mbappé y Dembélé, y el rol que cada uno ocupará en el esquema, aparece como una de las cuestiones que deberá resolver para sostener ese comienzo positivo.

Francia volverá a jugar este jueves, desde las 16.45, cuando visite a Italia en el Giuseppe Meazza, y el 15 de noviembre y a la misma hora, recibirá a Turquía. Tras cuatro jornadas, los Bleus lideran el Grupo A con 10 puntos, seguidos por la Azzurra, con siete, y Bélgica, con seis, mientras que el seleccionado turco todavía no sumó unidades.