"Lady Shaq": una basquetbolista anotó 148 puntos en sus últimos cuatro partidos

Su irrupción comenzó el pasado 30 de noviembre, cuando le anotó 47 tantos a Indiana. En el partido siguiente sumó 30 puntos ante Northern Illinois y, pocos días después, repitió treintena frente a Iowa. Por último, convirtió 41 puntos ante Kansas para sellar la cuarta victoria consecutiva de su equipo.

Además, afrontó un exigente plan nutricional que le permitió perder al menos 20 kilos, una transformación que impactó de manera directa en su rendimiento dentro de la cancha. De tener una participación limitada a apenas 10 minutos por partido, pasó a promediar 26 y a ganar un rol protagónico en el equipo aunque hay críticas en las redes por su cuerpo.

“Puede que haya 100 comentarios sobre mi cuerpo o sobre mi aspecto, pero también hay 1.000 sobre mis habilidades, sobre mi carácter, sobre cómo sonrío y sobre cómo trato a los demás. Y si hacés algún comentario, es porque me estás mirando. Encendiste la televisión para verme jugar y poder decir algo malo. Eso es increíble. Me encanta. Gracias por ser mi audiencia”, expresó la basquetbolista.

Desde su primer año en el ámbito universitario, Crooks se consolidó como la principal referencia ofensiva de Iowa State, cerrando la temporada con 635 puntos y un promedio de 19,2 por encuentro, además de establecer el mejor porcentaje de tiros de campo registrado por una novata en la NCAA.

La polifuncionalidad de Audi Crooks se refleja también fuera del parquet. Durante su etapa en la secundaria Bishop Garrigan, acumuló 2.734 puntos, el tercer mayor registro en la historia del estado de Iowa. Además, incursionó en atletismo donde obtuvo títulos estatales en lanzamiento de bala y disco y formó parte del equipo de voleibol. En el plano académico, cursa estudios en derecho penal social y sociología, y participó activamente en la banda y el coro, demostrando habilidades musicales al tocar guitarra, bajo, trompeta, batería y piano.