Talleres le ganó el clásico a Instituto y llegará entonado al duelo con Belgrano

El Matador se impuso 2 a 0 a la Gloria en el Kempes con goles de Valentín Dávila y Rick Lima Morais y sumó tres puntos claves para acomodarse en la tabla.
Talleres se quedó con el clásico cordobés frente a Instituto al imponerse 2 a 0 en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo dirigido por Carlos Tévez golpeó en el primer tiempo y lo liquidó sobre el final, para sumar una victoria importante que lo mete en zona de clasificación y lo deja bien parado de cara al cruce ante Belgrano.
El primer gol llegó a los 31 minutos de la etapa inicial, cuando Valentín Dávila definió capturando un rebote de un cabezazo que dio en el palo en medio de una jugada confusa que debió ser revisada por el VAR por una posible posición adelantada. Tras algunos segundos de incertidumbre, el árbitro Darío Herrera convalidó el tanto. Hasta ese momento el partido era parejo, con mucha lucha en la mitad de la cancha y pocas situaciones claras frente a los arcos.
En el complemento, Instituto salió decidido a buscar el empate y tuvo varias aproximaciones, sobre todo con Alex Luna y Matías Tissera, pero se encontró con una defensa firme y con buenas respuestas de Guido Herrera. Talleres, por su parte, se replegó, esperó su momento y apostó a lastimar de contraataque, tratando de aprovechar los espacios que dejaba la Gloria en el fondo.
Y, cuando el partido se terminaba, a los 47', el equipo de Tévez encontró el segundo gol desde un contragolpe: Rick Lima Morais tomó la pelota en la mitad de la cancha, corrió hasta la puerta del área y sacudió cruzado para sentenciar el clásico, desatando el festejo en el Kempes.
Con este triunfo, Talleres llegó a 14 puntos y se ubicó en puestos de playoffs, mientras que Instituto quedó relegado con ocho unidades. En la próxima fecha, el Matador visitará a Belgrano en el Gigante de Alberdi y la Gloria recibirá a Independiente en Alta Córdoba.
