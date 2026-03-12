Fútbol |

Talleres le ganó el clásico a Instituto y llegará entonado al duelo con Belgrano

El Matador se impuso 2 a 0 a la Gloria en el Kempes con goles de Valentín Dávila y Rick Lima Morais y sumó tres puntos claves para acomodarse en la tabla.

Talleres se quedó con el clásico cordobés frente a Instituto al imponerse 2 a 0 en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo dirigido por Carlos Tévez golpeó en el primer tiempo y lo liquidó sobre el final, para sumar una victoria importante que lo mete en zona de clasificación y lo deja bien parado de cara al cruce ante Belgrano.

El primer gol llegó a los 31 minutos de la etapa inicial, cuando Valentín Dávila definió capturando un rebote de un cabezazo que dio en el palo en medio de una jugada confusa que debió ser revisada por el VAR por una posible posición adelantada. Tras algunos segundos de incertidumbre, el árbitro Darío Herrera convalidó el tanto. Hasta ese momento el partido era parejo, con mucha lucha en la mitad de la cancha y pocas situaciones claras frente a los arcos.

En el complemento, Instituto salió decidido a buscar el empate y tuvo varias aproximaciones, sobre todo con Alex Luna y Matías Tissera, pero se encontró con una defensa firme y con buenas respuestas de Guido Herrera. Talleres, por su parte, se replegó, esperó su momento y apostó a lastimar de contraataque, tratando de aprovechar los espacios que dejaba la Gloria en el fondo.

El resumen de Talleres 2-0 Instituto

Embed

Y, cuando el partido se terminaba, a los 47', el equipo de Tévez encontró el segundo gol desde un contragolpe: Rick Lima Morais tomó la pelota en la mitad de la cancha, corrió hasta la puerta del área y sacudió cruzado para sentenciar el clásico, desatando el festejo en el Kempes.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados