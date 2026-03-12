Talleres le ganó el clásico a Instituto y llegará entonado al duelo con Belgrano

El primer gol llegó a los 31 minutos de la etapa inicial, cuando Valentín Dávila definió capturando un rebote de un cabezazo que dio en el palo en medio de una jugada confusa que debió ser revisada por el VAR por una posible posición adelantada. Tras algunos segundos de incertidumbre, el árbitro Darío Herrera convalidó el tanto. Hasta ese momento el partido era parejo, con mucha lucha en la mitad de la cancha y pocas situaciones claras frente a los arcos.