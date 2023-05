Las confesiones de Palavecino: "Fue un error" y "Enzo Pérez me cagó a pedos"

Y este lunes, el volante de River rompió el silencio para dar su versión de los hechos. "Estoy arrepentido de lo que hice. Veníamos de un golpe duro. Tenía las pulsaciones muy altas y no me pude controlar", reconoció en diálogo con TyC Sports.

Es que tras el gol de Miguel Borja de penal, Pala en lugar de ir a festejar con sus compañeros gritó el tanto en donde estaban los futbolistas de Boca, lo que causó el tumulto.

"Hoy lo hablé más en frío con Enzo (Pérez) y me comí una cagada a pedos, y ayer hablé con (Martín) Demichelis. Fue un error porque no es lo que queremos mostrar en River. Hay un camino marcado y la idea es seguir por ese camino", expresó el ex Platense y Deportivo Cali. Luego del partido, Enzo Pérez había declarado que Palavecino se había equivocado y que ya se lo habían marcado en el vestuario.

Con respecto a lo que dijo el mediocampista de 26 años sobre la imagen que quieren dar en el Millonario, Sergio Romero había manifestado que con Marcelo Gallardo de DT, "River había logrado que todos hablen bien de ellos no solo por los títulos sino también por el comportamiento dentro y fuera de la cancha".

Palavecino-disculpas.mp4 Agustín Palavecino admite su error en los festejos de River ante Boca. Gentileza: TyC Sports.

Palavecino aseguró que se dio cuenta de que había pifiado cuando todos sus compañeros festejaban post partido y él miraba desde el vestuario. "Ahí dije '¿para qué?' Me estoy perdiendo algo único por haber sido expulsado", lamentó.

Aunque al mismo tiempo, el primo del ex River Erik Lamela explicó que el tumulto "fue muy difícil de controlar porque se había metido mucha gente" y asumió que "en esos momentos no te das cuenta, por la adrenalina que tenés, pero todo sirve de experiencia y para aprender, porque nosotros tenemos que ser un ejemplo para los más chicos y obviamente es algo que no hay que hacer".

Y por último, Palavecino reiteró: "Estoy arrepentido pero tranquilo porque en el club saben la clase de persona que soy. Igual, nunca es tarde parea aprender".

Jorge Brito, presidente de River también se refirió al respecto

"No me gustó nada. Primero pensé que el árbitro lo había terminado dos minutos antes. Cuando vi lo que había ocurrido... muchas veces a todos nos pasa. A mí me pasa como dirigente que a veces te sale el hincha de adentro y hacés algo que puede fastidiar al otro. Ahí es cuando tenemos que tener más claros los límites. Palavecino es un jugador inteligente, una buena persona, va a aprender de esto. Me pareció exagerada la reacción de Boca", afirmó Jorge Brito, presidente de River.

En primer lugar, el dirigente aclaró que no es de criticar a los árbitros "y menos cuando gano". Luego, le consultaron sobre si le pareció penal la falta de Sández contra Solari: "Sí, me parece que hay contacto y es dentro del área. Después podemos entrar en el detalle de si se cobran o no, de si es el último minuto... que yo haya leído, el reglamento no difiere de en qué minuto es la falta para definir si es o no penal".

Por otro lado, analizó el trámite del Superclásico: "El partido lo controló River. Llegó muy bien, atacó. Es innegable que cuando el gol no llega, la preocupación empieza a llegar. En un segundo, una contra puede ser fatal. Nadie estaba tranquilo hasta que no llegó el gol. Fue un partido que River tuvo controlado, pero nunca desde el resultado".